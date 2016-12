OnePlus se vraća keramici

OnePlus je nedavno predstavio osvježeni model mobitela OnePlus 3 – OnePlus 3T. novi model kako znamo nije donio prevelike novosti – tek noviji SoC (Snapdragon 821), veću količinu interne memorije (128 GB) i kvalitetniju prednju kameru od 16 MP.



Sve ostalo je ostalo na razini OnePlus 3 uređaja što je nedovoljan napredak za novu brojčanu oznaku, ali dovoljan za dodatno slovo u nazivu (T). No, čini se kako će iduće godine OnePlus donijeti neke odluke vezano uz redizajn uređaja koje će opravdati veću brojku u nazivu i to ne za jedan, već za dva broja.



Naime, iduće godine nećemo vidjeti OnePlus 4, već OnePlus 5. Razlog za to je kinesko vjerovanje kako je broj 4 nesretan. Da bi opravdao preskakanje jedne brojke OnePlus će prema izvoru prilikom izrade kućišta s metala prijeći ponovno na keramiku kao što je to bio slučaj s modelom OnePlus X. Par je dobrih razloga za vraćanje keramike u opticaj – keramika bolje podnosi visoke temperature, otpornija je na ogrebotine, bolje provodi signale (5G) te je općenito izdržljivija od metala.



Izvor navodi kako OnePlus 5 stiže u drugom tromjesečju 2017. godine i kako će ga pogoniti Snapdragon 835. Što se zaslona tiče govori se kako bi novi model trebao dobiti 5,5“ QHD Optic AMOLED zaslon. Količina memorije bi trebala ostati na razini ovogodišnjih modela OnePlus 3 i OnePlus 3T – 6 GB. Kao OS se spominje Android Nougat.