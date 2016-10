Oppo predstavio mobitele R9s i R9s Plus

Sredinom ožujka ove godine Oppo je predstavio tada svoje najnovije mobitele –R9 i R9 Plus. Sada kojih sedam mjeseci kasnije odlučio je na tržište izbaciti i njihove nasljednike – modele R9s i R9s Plus.



Iako se novi modeli u nazivlju razlikuju samo po jednom slovu, promjene koje donose u vidu specifikacija su dovoljno velike da se slobodno može reći kako je Oppo predstavio potpuno nove uređaje. Za početak tu je promjena SoC-a te sada 5,5" R9s model pogoni Snapdragon 625, umjesto Helio P10 SoC-a koji se nalazi u modelu iz ožujka.



Nadogradnju SoC-a je dobio i veći 6-inčni R9s Plus model koji ovaj put umjesto Snapdragona 652 dolazi sa Snapdragonom 653. Dok su modeli sa sredine ožujka imali identičnu količinu RAM-a kod novih R9s i R9s Plus modela Oppo je načinio razliku –manji model ima 4 GB, a veći 6 GB memorije. Podatkovni prostor je kod oba modela isti –64 GB. Ni ovaj put nije izostala podrška za microSD kartice pa se početni prostor može i naknadno proširiti.



Daljnja poboljšana stižu i u vidu boljih kamera – sada se s obje strane nalazi kamera rezolucije 16 MP. Kad smo kod rezolucije, spomenimo kako su oba modela opremljena zaslonom FHD rezolucije (1.920 x 1.080 piksela). Oppo se bacio i na redizajn antena koje su sada manje upadljive.



Kapacitet baterije se pak razlikuje, manji 5,5" model ima bateriju kapaciteta 3.010 mAh, a veći 6" model bateriju kapaciteta 4.000 mAh. Zahvaljujući podršci za brzo punjenje baterija autonomiju baterije je moguće produžiti za dodatna dva sata nakon samo pet minuta punjenja. Mobiteli se standardno temelje na Androidu, no nešto starijem –Marshmallowu 6.01 kojemu je dodano korisničko sučelje Color OS 3.0.



Manji R9s model u prodaju kreće još ovaj mjesec po cijeni od oko 415 dolara. Veći R9s Plus u prodaju stiže tijekom prosinca i stajat će oko stotinjak dolara više –oko 520 dolara.