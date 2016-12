Osvoji Linksov PC od 17.500 kn!

U predbožićno vrijeme uvijek nastojimo biti darežljiviji te za čitatelje Buga prirediti i nagradnu igru s nagradnim fondom veće vrijednosti. Ove godine svi čitatelji prosinačkog Buga (br. 289) imaju priliku osvojiti PC s popratnom periferijom ukupne vrijednosti 17.500 kn. Nagradu je osigurao Links.



Službeni naziv konfiguracije koju možete osvojiti je LINKS Oxygen SSD 635IO, a uz nju u paketu dijelimo i Gamdias gejmersku periferiju.



LINKS Oxygen SSD 635IOProcesor: Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)

OS: Microsoft Windows 10 Home 64-bit E

Matična ploča: ASUS Z170 PRO Gaming

RAM: 16 GB DDR4 2400 MHz

SSD: Intel® 535 Series 240 GB

HDD: Western Digital 2 TB

Optički pogon: DVD±RW

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980

Periferija: Gamdias Hermes E1 Combo + NYX E1 (miš i tipkovnica), Gamdias Eros Elite GHS3610 headset

Kućište: IN WIN 707

Napajanje: Antec 700W

Vodeno hlađenje: NZXT Kraken X31



U navedenom Bugu potražite jedinstveni kod, posjetite web lokaciju www.bug.hr/nagradna/links i tamo upišite vaš kod i osobne podatke. To možete učiniti onoliko puta koliko jedinstvenih kodova imate, a nagradna igra traje do 29. prosinca 2016. Sretno!