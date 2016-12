Otkriven uzrok samozapaljenja Galaxy Notea 7

Na internetskim stranicama kompanije Instrumental objavljena je inženjerska analiza Samsungovog ovogodišnjeg najvećeg hit-mobitela, i istovremeno najvećeg fijaska ove kompanije u duže vremena. Galaxy Note 7, već i ptice na grani to znaju, povučen je ove jeseni s tržišta nakon što ih se veći broj zapalio, oštećujući pritom imovinu i ozljeđujući ljude.

Sada je ekipa s portala Instrumental rastavila jedan funkcionalni Note 7 i analizirao njegovu unutrašnjost ne bi li utvrdio što je uzrokovalo veći broj samozapaljenja. Ispočetka je bilo jasno da je riječ o problemu s baterijom – njezinom izradom, lošom izolacijom, ili lošim smještajem unutar uređaja. Inženjeri su u ovoj nezavisnoj analizi, pak, došli do zaključka da je uzrok svega bila očita konstrukcijska pogreška.

Litij-polimerska baterija Galaxy Notea 7 izrađena je od slojeva litij-kobalt-oksida i grafita, koje odvajaju polimeri uronjeni u elektrolit. Izravno spajanje slojeva, kao što znamo, vodi do zapaljenja ili eksplozije. No, što je dovelo do toga?

Ovi inženjeri smatraju da je problem bio u smještaju baterije u kućište uređaja. U Samsungu su očito htjeli u što manje kućište ugurati što veću bateriju, ostavljajući minimalni prostor oko nje. Prilikom korištenja i punjenja baterija se očekivano grije, što vodi i do povećanja njezinih dimenzija. Ostavljeni prostor do kućišta očito je bio premalen (preporuča se oko 10% veličine baterije ostaviti kao prostor za širenje), pa baterije u Noteu 7 nisu imale mjesta za ekspanziju. Jednostavnom logikom zaključuje se da su zbog toga bile izložene mehaničkom pritisku, što je u konačnici dovelo do oštećenja njihove unutarnje strukture i – eksplozije.

Ova pogreška krši jedno od osnovnih pravila konstrukcije uređaja, kažu ovi inženjeri, da je nemoguće da se ovakav dizajn dogodio slučajno. U Samsungu su po svemu sudeći išli na rizik, gurali su tehnologiju do limita, uz nedovoljno testiranja, i rezultat je ispao katastrofalan.