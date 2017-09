Otvoren natječaj za dodjelu stipendija za e-Leadership MBA program

Kandidati koji se žele prijaviti za ovu stipendiju moraju imati minimalno 3 godine relevantnog radnog iskustva, 180 ECTS bodova te posjedovati aktivno znanje engleskog jezika. Radno iskustvo je vrlo važno jer se program temelji na praktičnom radu, rješavanju realnih poslovnih izazova i pripremi rješenja koja su primjenjiva već u ponedjeljak na radnom mjestu.

"Za uspješno rješenje poslovnog izazova ponekad je potrebno kumulativno radno i životno iskustvo cijelog tima. Netko tko nije prošao kroz poslovne izazove, posebice one koji su rezultirali neuspjehom, nije mogao niti naučiti iz njih. Stoga će potencijalni MBA polaznici ove godine, po prvi puta, raditi na konkretnom projektu Hrvatskog Telekoma. Tim koji ponudi najkvalitetnije rješenje poslovnog izazova, osvaja timsku stipendiju te nastavlja razvijati rješenje u sklopu MBA programa uz stalno mentorstvo MBA predavača s Kelley School of Business i partnera Hrvatskog Telekoma", kaže Ivana Conjar, voditeljica MBA poslovanja i upisa u MBA program na Visokom učilištu Algebra.

Tema ovogodišnjeg case studyja je „Living with Internet of Things in Smart Cities“, odnosno rješenja za pametne gradove koja podižu kvalitetu života građana. Traži se ideja i poslovni model s pripadajućim business caseom za konkretna rješenja, poput usluga koje HT razvija zajedno sa svojim partnerima – npr. puni.hr otvorenog ekosustava koji povezuje infrastrukturu e- punionica, električna vozila i korisnike u stvarnom vremenu ili usluge pametnog parkinga. Sve je češća implementacija pametnog sustava za gospodarenje otpadom, koji optimizira rute za prikupljanje otpada i omogućava pošteniju naplatu prema volumenu, a u Zadru je pokrenut pilot-projekt pametnih telefonskih govornica s novim digitalnim uslugama. Dio pametne infrastrukture su i pametna klupa, sustav za mjerenje kakvoće zraka te brojna rješenja za pojedinca ili dom kao što je MyKI dječji sat ili „Smart Home“ sustav. Ovaj MBA program e-Leadershipa je iznimno važan i u izgradnji resursa za upravljanje i povezivanje građana, gradova i servisa u jedinstveno EU digitalno tržište.

Na stipendijskom natječaju, ukupnog fonda 700.000 kuna, Algebra dodjeljuje jednu punu stipendiju za dvogodišnji e-Leadership MBA program finalistu koji osvoji najviše ocjene kolega natjecatelja i žirija te 5 parcijalnih stipendija članovima pobjedničkog tima. Pritom dobitnik pune stipendije može, ali i ne mora biti član pobjedničkog tima.

e-Leadership MBA program Visokog učilišta Algebra jedinstven je u ovom dijelu Europe jer odgovara na izazove Europske unije i procjene Europske komisije da će do 2020. u EU nedostajati oko 200.000 poslovno-tehnoloških profesionalaca s menadžerskim kvalifikacijama.

Budući e-Leaderi, osim poslovnih znanja vezanih uz vođenje tvrtki, moraju imati i čvrsta, vertikalna znanja iz digitalnih područja, odnosno moraju dobro razumjeti i tehnološke aspekte tehnologija i njihovu poslovnu primjenu, kako bi mogli voditi digitalnu transformaciju tvrtki ili osnivati vlastite projekte koji "izazivaju" tradicionalne modele poslovanja.

U nedavnom izvještaju o stanju menadžerskih vještina za digitalno doba Europska komisija posebno je istaknula MBA program i suradnju Visokog učilišta Algebra i Kelley School of Business kao jedan od primjera odličnih inicijativa u školovanju novih generacija menadžera, lidera koji moraju suvereno vladati poslovnim vještinama i tehnološkim znanjima u doba digitalne transformacije. Program se izvodi na engleskom jeziku i u suradnji s predavačima s Kelley School of Business, University of Indiana.

Prijave za stipendijski natječaj MBA programa otvorene su do 1. listopada 2017. na stranici http://eleadership.mba/scholarship/.