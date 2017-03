Otvorena prva GoGreen „pametna tržnica“ u Zagrebu

Projekt GoGreen pokrenut je s ciljem da pruži mogućnost zajedničkog nastupa domaćim malim proizvođačima (OPG-ima), a kupcima ponudi mjesto na kojem će kupovati isključivo domaće proizvode, dobrim dijelom iz ekološkog uzgoja.

Prema riječima Alana Slapara voditelja projekta „do sada je u GoGreen mrežu uključeno 700-tinjak malih proizvođača s tendencijom širenja mreže, jer se svakim danom javljaju novi proizvođači koji svoje proizvode žele ponuditi tržištu“.

GoGreen je sklopio partnerski odnos s eKupi koji im pruža kompletnu podršku oko online prodaje i dostave koja će se obavljati na cijelom području Hrvatske. Na samoj novinskoj konferenciji je rečeno da će narudžbe iznad 500 kuna biti besplatno dostavljane, dok na GoGreen webu piše da je dostava besplatna za kupnju već nakon 200 kuna! Puno artikala koji su već fizički u ponudi još nije uneseno na web stranicu, očito će trebati još malo vremena da se sve to dovede u red. Plaća se preko PayPala ili dostavljaču pri isporuci.

Pojedini mediji su prošlih dana najavljivali i kako će „kumice“ na tržnici imati pametne naočale i da će kupci gledajući kroz kameru tih naočala izravno naručivati točno određene proizvode. Danas je pojašnjeno kako se radi o pogrešnim informacijama – kupci će robu birati prema opisu i tipskim fotografijama na web shopu, a na dana dostave slagat će se košara s njihovom narudžbom, a ako je unutar i nje određena količina nekog povrća ili voća, to će se pakirati pojedinačno prema konkretnoj narudžbi.

Vizualni uvid u ponudu tržnice, putem video streama, eksperimentalno će biti omogućen tek naknadno i to samo s opće informativnom namjenom, a ne kao alat za izravni odabir nekog artikla i potom kupnju..

Kako bi kupci bili sigurni da kupuju hrvatski proizvod, k tome i zdravstveno ispravan, za kontrolu kvalitete angažiran je Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Prema riječima voditelja Laboratorija za kemijske analize dr.sc. Daria Lasića„kupci mogu u svakom trenu, ako im se proizvod učini sumnjiv, odložiti sumnjive namirnice i u Laboratoriju Zavoda će se provjeriti njihova ispranost.“

Grad Zagreb i Zagrebačka županija puno su pomogli projektu na način da su organizirali informativne radionice o projektu, „Edukacija proizvođača najvažniji je segment rada s malim proizvođačima. Županija i dalje pomaže s edukacijama o standardizaciji proizvoda, pomaže pri osiguravanju dozvola, pružanju savjetodavnih usluga vezanih uz EU fondove…“ naglasio je mr.sc. Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU fondove Zagrebačke županije.

Danas je otvorena tržnica u Zagrebu, slijedeća se otvara u Čakovcu a uskoro se planira i otvaranje u Osijeku, Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Zadru i Puli.

Tržnica u Zagrebu nalazi se na adresi Resslova 2, to je nekadašnji prodajni centar Ambiente (u susjedstvu Avenue Malla), u kojem se trenutno u prizemlju nalazi Elipso. Tržnica je u podrumu, može se u nju doći i osobno, svakog radnog dana od 8 do 20h, subotom od 8 do 15h.