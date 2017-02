Otvorene prijave za predavače na besplatnoj tehnološkoj konferenciji

DUMP Udruga mladih programera i Profico udružuju svoje snage u organizaciji svibanjske tehnološke konferencije DUMP Days 2017. Za sve zainteresirane predavače otvoren je call for papers, a prijaviti temu možete najkasnije do 19. ožujka 2017.



Popularno je mišljenje da među mladima vlada nezainteresiranost za donošenjem važnih životnih odluka, kao i da se u IT industriji ne može pronaći dovoljno kvalitetan kadar. Razlog tomu najviše leži u načinu traženja, tj. manjkavosti pristupa mladih i tvrtki jedni prema drugima. Početkom svibnja ove godine pruža se prilika za pobijanje tih tvrdnji. Naime, članovi DUMP Udruge mladih programera odlučili su povezati svoje vršnjake i tvrtke, te 5. i 6. svibnja na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje organiziraju DUMP Days, besplatnu tehnološku konferenciju.

DUMP Day prošle je godine šarolikim predavanjima, tvrtkama i sadržajem na jedan dan privukao preko 400 sudionika. Ove godine organizatori će se pobrinuti da boljim, kvalitetnijim i zabavnijim sadržajem na konferenciji sudjeluje još više mladih, najviše studenata i srednjoškolaca. Cijeli događaj zamišljen je kao niz predavanja na kojima će se mladi upoznati s aktualnim te budućim trendovima u raznim granama IT industrije, a koje su prisutne u IT tvrtkama na državnoj razini. Osim tog „formalnijeg“ dijela, pronaći će se i dosta popratnog sadržaja koji će dodatno opustiti atmosferu.



O kvaliteti ovog projekta svjedoči suradnja sa splitskom tvrtkom Profico, koja joj se priključuje kao generalni sponzor, a koja i sama već dugi niz godina nastoji poboljšati stanje IT zajednice te dati mladima što više prilika za radom. Riječ je o jednoj od najpoznatijih IT tvrtki u Splitu koja djeluje na tom području već neko vrijeme, a u zadnje vrijeme publici poznatoj po razvoju besplatne parking aplikacije s kojom bi se trebao značajno smanjiti taj sveprisutni problem građana. Profico i DUMP u organizaciji konferencije ipak ne stoje sami, pa su tako svoje mjesto pronašle i poznate splitske i zagrebačke tvrtke Adriatic.hr, Five i Locastic, te još cijeli niz drugih čiji broj iz dana u dan raste.

Želja organizatora je pružiti što više zanimljivog i raznovrsnog sadržaja svima koji se jednog dana žele okušati u IT industriji, pa teme predavanja mogu varirati od programiranja i dizajna do digitalnog marketinga i umjetne inteligencije. Naglasak je da predavači budu strastveni oko svog predavanja te da ono bude prožeto iskustvom. U isto vrijeme se na umu treba imati kome će se zapravo najviše i predavati, a to su studenti i srednjoškolci. Svi entuzijasti oko tehnologije mogu prijaviti svoja predavanja na web stranici konferencije. Same prijave traju do 19. ožujka, a prijavljeni će obavijest o odabiru predavanja dobiti do 24. ožujka.



Predavači na konferenciji dobivaju niz benefita, poput posjeta Splitu, a rijetko se nađe bolje vrijeme za to od perioda oko blagdana Sv. Duje, zaštitnika Grada. Na tako lijepoj lokaciji, i uz nekoliko stotina sudionika, velike su mogućnosti za networkingom, koji uključuje sve od sudjelovanja u ostalim stručnim predavanjima pa do dijeljenja međusobnih ideja i interesa. Sve će se to moći začiniti zabavom koje sigurno neće nedostajati, kako na konferenciji, tako i u samom Gradu.

Organizatori pozivaju svih kojima je zanimljivo biti dio ove priče i koji su stručnjaci u svom polju da se prijave na call for papers i pomognu u jačanju IT scene među novim generacijama, budućim suradnicima. Više informacija o DUMP-u i konferenciji mogu se pronaći na web (www.dump.hr) i Facebook stranici Udruge.