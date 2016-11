Otvorene prijave za šesti Nordeus Hackathon

Kompanija Nordeus šestu godinu za redom organizira natjecanje u brzom razvoju video igara – Nordeus Hackathon, koje će se održati 10. i 11. prosinca u prostorijama beogradskog Startit Centra. U fokusu ovogodišnjeg Hackathona je jačanje lokalnih talenata i razvoj regionalne gaming industrije. Prijave su otvorene do 28. studenog.



Uz želju organizatora da omogući mladim developerima i digitalnim umjetnicima da iskažu svoj talent, sposobnost za timski rad i, najvažnije, strast prema izradi video igara, osnovni cilj ovogodišnjeg natjecanja je doprinijeti razvoju regionalne IT scene.



"Kroz sve što radimo, trudimo se fokusirati na podršku i razvoj mladih talenata iz naše zemlje, pa i kroz Nordeus Hackathon. Do sada je ovo bio događaj praktično globalnog karaktera, a s naglaskom na regiju želimo osigurati da će ono što znamo i možemo najviše doprinijeti lokalnoj gaming industriji i lokalnim talentima. Naši ljudi imaju veliku motivaciju da svoje iskustvo prenesu kroz mentorstva i svoj rad, pa vođeni prethodnim iskustvom, vjerujemo da ćemo okupiti sjajne timove koji će nam pokazati svoje ideje i natjecateljski duh", kaže Branko Milutinović, CEO i suosnivač Nordeusa.



Tijekom 24 sata, timovi sudionika okušat će se u kreiranju video igara, vođeni temom Hackathona koja će tradicionalno biti objavljena na samom početku natjecanja, a na čijoj pripremi radi stručni žiri sastavljen od strane ključnih ljudi iz kompanije. Svaki tim imat će svog mentora iz Nordeusa, koji će pomagati sudionicima oko tehničkih pitanja i izrade samih igara. Veterani industrije bit će mentori mladim talentima, a povratna informacija od cijele Nordeus ekipe dat će sudionicima dobru osnovu za daljnje razvijanje njihovih igara.



Tri najbolje igre izabrat će žiri, a svakog od članova pobjedničkih timova očekuju vrijedne nagrade. Pored tri prvoplasirana tima, kao i prethodnih godina, kreatorima igre koja osvoji najviše glasova na društvenim mrežama, bit će uručena nagrada People's Award.



Prezentacija igara svih timova i ceremonija dodjele nagrada nakon toga bit će otvorena za javnost, a održat će se u nedjelju, 11. prosinca, s početkom od 13 sati. Posjetitelji ovogodišnjeg Hackathona moći će isprobati igre nastale u prethodna 24 sata, kao i neke od prošlogodišnjih igara.



Kao i obično, praćenje natjecanja za širu javnost bit će osigurano putem livestreama.



Prijave su otvorene do 28. studenog za timove od maksimalno četiri člana ili pojedince koji će naknadno biti grupirani u timove. Kao i prethodnih godina, prijave su moguće samo za one koji do sada nisu sudjelovali na nekom od Nordeus Hakatona. Odabranim timovima koji dolaze izvan Beograda, Nordeus pokriva troškove puta i smještaja u blizini StartIt centra.