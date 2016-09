Ovih sjajnih 20 timova nastupit će na Idea Knockoutu 2016!

Bliži nam se 29. rujan (četvrtak), dan kada ćemo doznati tko će biti hrvatski izlagači na CES-u 2017, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji će se u siječnju održati u Las Vegasu. Odabrat ćemo ih između 20 fantastičnih timova koji će nastupiti na Idea Knockoutu 2016, najuzbudljivijem regionalnom natjecanju tehnoloških ideja na koje vas svih pozivamo uz besplatan ulaz.



Dođite, dakle, 29. rujna u zagrebačko Kino Europa gdje ćemo s početkom u 10:00 svjedočiti jedinstvenom okršaju znanja, ideja i volje te uživati u još jednoj posebnoj priredbi za zaljubljenike u tehnologiju u režiji Buga. Navijajte za svoje favorite i zajedno s žirijem koji će ostati u tajnosti do početka samog natjecanja rešetajte pitanjima natjecatelje kako bismo zajedno odabrali najbolje za put u Las Vegas.



Da vas dodatno zaintrigiramo za ovogodišnje izdanje Idea Knockouta, objavljujemo popis svih 18 timova (slučajnim redoslijedom) koji će za svojom idejom pokušati nokautirati sve ostale konkurente. Idea Knockout 2016 održava se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su Visoko učilište Algebra, Samsung, Beck's pivo i Uber.



1. STEMI

Platforma za učenje “na zahtjev” koja kao prvi proizvod donosi Hexapod Robota – igračku-robota koju djeca moraju sama sastaviti kako bi njime mogla upravljati mobitelom, usput upijajući znanja i razvijajući vještine iz STEM (znanost-tehnologija-elektronika-matematika) područja.



2. Canelio

Aplikacija za trening kućnih ljubimaca koja sadrzi statistiku, povezana s posebno izrađenim klikerom, fizičkim uređajem inače starim 30 godina i validiranim svuda u svijetu, a u ovom slučaju prilagođenom aplikaciji.



3. Smart Lumies

Smart Lumies je spoj virtualnog i stvarnog svijeta za djecu od 5-15. Prvi proizvod, Smart Lumies Q su kocke na kojima se igre biraju kao kod Nintenda, modularne su kao Lego kockice i sve podržava aplikacija za kreiranje vlastitih igara, kao i pracenje uspjeha.



4. MyBrushies

Gadget za četkicu za zube povezan s mobilnim uređajem zahvaljujući kojem dijete tijekom pranja zubiju igra igru, pobjeđujući sve dok to radi ispravnom brzinom i na ispravan način.



5. GammaChef

GammaChef automatski kuhar. On je robot, ali ne u ljudskom obliku – pragmatični automatizirani kućanski aparat koji donosi kulinarstvo 21. stoljeća u našu kuhinju…



6. Visiobike VCB

Koncept povezanog baterijskog paketa za električne bicikle - VCB koristi Bluetooth i GSM modul kako bi korisniku pružio uvid u status baterijskog paketa kao i električnog bicikla u kojem se nalazi. VCB sve podatke šalje u “cloud” sustav gdje korisnik može vidjeti sve statističke podatke o upotrebi kao i trenutnu lokaciju VCB-a. Također, proizvođačima je po prvi puta omogućen real time uvid u stanje cijele serije proizvoda.



7. Antiteza

Aplikacija pod nazivom Midway koja služi za promociju i plasman ekološki uzgojenih prehrambenih proizvoda malih gospodarstvenika



8. Bookcoverpedia

Napredan online sustav za automatiziranu izradu naslovnih stranica knjiga, na temelju osnovnih podataka (naslov, ime autora, naziv izdavača…).



9. IZZY

Ideja se bazira na brandiranim tipkovnicama koje predstavljaju sportske klubove, muzičare, političke stranke i sl. te na činjenici da je tipkovnica najkorištenija aplikacija na najkorištenijem uređaju današnjice, a uopće nije marketinški iskorištena.



10. Clockwork Biefcase

Clockwork Biefcase je društvena igra demontiranja fizičke, elektronske bombe koja se nalazi u koferu.



11. GuitarFriend

GuitarFriend uređaj je koji osobama s privremenim ili trajnim invaliditetom omogućuje sviranje gitare. Koristi se tako da se pričvrsti za gitaru, na području rezonantne kutije

instrumenta, te zamjenjuje jednu ruku i omogućuje korisniku sviranje.



12. Juvo – Home Friends

Rješenje iz područja Interneta stvari (IoT) koje se sastoji od pametnih senzora, Bluetooth narukvica, plišane igračke sa zvučnikom i mobilne aplikacije. Namijenjeno je roditeljima male djece, djece s posebnim potrebama ili djece s poteškoćama u razvoju. Pametni senzori, koji su postavljeni na ključna mjesta u kućanstvu (kuhinja, kupaona, izlazna vrata, balkon), obavještavaju roditelje ako im se dijete približi, šalju prikupljene podatke na mobilnu aplikaciju i aktiviraju alarm unutar plišane igračke da djetetu zaokupe pažnju do pojave roditelja.



13. Gooma

Aplikacija zamišljena da bude savršeni suputnik na poslovnim putovanjima. Planira vašu rutu, bilježi troškove, brine se o voznom parku i svim sitnim, ali dosadnim detaljima na poslovnom putovanju.



14. Gigley

Gigley je mobilna aplikacija koja štedi Vaše vrijeme kako biste se mogli posvetiti stvarima koje volite. Gigley možete koristiti za: ” plaćanje računa, izradu rođendanskih ukrasa, fotografiranje, pomoć oko auta, organiziranje tuluma, čuvanje djece raznorazne dostave ili bilo što drugo.



15. Hatch!

Prvi otvoreni koalicijski sustavu nagrađivanja kupaca i centralne ponude, prednosti i benefiti za krajnje korisnike.



16. Nanodiy

Projekt Nanodiy je nova tehnologija tiska na tekstil. Osmišljena je na način da svatko sa office printerom može izraditi postojan otisak i time sam izrađivati svoje materijale ili sa iznimno malo ulaganja pokrenuti vlastiti posao.



17. Cadence

Digitalna asistentica za Windowse, poput Cortone. Osim što može komunicirati i nuditi korisniku riješenja, Cadence je u stanju uraditi i mnoge kompleksne operacije kao što su slanje SMS poruka, mailova i slično.



18. CSGStudio

CSGStudio je program za 3D modeliranje koji se zasniva na boolean operacijama. Imamo plus i minus objekte koje dalje možemo grupirati i stvarati hijerarhije te koristiti nasljeđivanje kako bi ubrzali izgradnju sličnih/naslijeđenih objekata.

19. Angler

Mobilna aplikacija za rješavanje geometrijskih zadatka koja se temelji na primjeni računalnog vida.

20. SAN

San Team je skupina studenata sa FER-a koji su se plasirali u top 10 finalista Samsung MAD natjecanja. U sklopu SPOCK inkubatora trenutno rade na Enterprise IoT soluciji za efikasno prikupljanje podataka.