U ožujku stiže 17 Ryzen procesora

Put Interneta pronašao je popis na kojem se nalazi izlistano 17 modela AMD-ovih Ryzen procesora. Prema trenutnim informacija procesori s popisa na tržište bi trebali stići odmah početkom ožujka, točnije 2. ožujka 2017. godine.



Na popisu se nalazi pet modela s osam jezgri i 16 thredova, četiri modela sa šest jezgri i 12 threadova te osam modela s po četiri jezgre te osam i četiri threada. Modeli s osam jezgri u svom nazivu imaju oznake R7, dok su modeli sa šest i četiri jezgre označeni oznakama R5 i R3.



Najsnažniji model s popisa nosi oznaku R7 1800X i ako je vjerovati proizvođaču on predstavlja izravnog konkurenta Intelovom procesoru Core i7-6900K. Brzina R7 modela se kreće od 3.0 GHz do 3,6 GHz.



Najsnažniji model sa šest jezgri nosi oznaku R5 1600X i on bi trebao biti dostojan zamjena za Intelov Core i5-7600K. Brzina R5 serije ovisno o broju jezgri se kreće od 3,2 GHz do 3,5 GHz (šest jezgri) te između 3,2 GHz i 3,5 GHz (četiri jezgre).



Za R3 modele AMD nije naveo koje bi Intelove procesore trebali zamijeniti već samo njihove okvirne brzine – od 3,2 GHz do 3,4 GHz. Detaljan popis svih modela nalazi se u prilogu.