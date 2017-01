Pad funte i Brexit doveli do skupljih aplikacija

Glavna vijest u brojnim britanskim medijima danas je najavljeno poskupljenje mobilnih aplikacija na Appleovom App Storeu, u slučajevima kada im je cijena istaknuta u funtama. Naime, nakon što su prošle godine odlučili napustiti Europsku uniju, ovaj proces, tzv. Brexit, potaknuo je veliki pad vrijednosti valute Ujedinjenog Kraljevstva.

Funta se ovih dana nalazi, u odnosu na dolar i druge referentne svjetske valute, na niskim razinama na kojima nije bila više od 30 godina. Nakon što je Apple u listopadu prošle godine na ova tečajna kretanja reagirao podizanjem cijena u svojim fizičkim dućanima i na britanskom webshopu, sada će poskupljenja zahvatiti i App Store.

Britanskim developerima iOS aplikacija iz Applea su poslali obavijest u kojoj stoji da će u narednih tjedan dana cjenovni razredi na App Storeu biti ponešto izmijenjeni. Za aplikacije koje inače koštaju 0,99 dolara i isto toliko eura, uskoro će se umjesto 0,79 naplaćivati 0,99 funti. Aplikacije koje su do sada stajale 1,49, poskupjet će na 1,99 funti, a one najskuplje (primjerice puna verzija Super Mario Runa) umjesto 7,99 koštat će 9,99 funti. Povećanje je to cijena od preko 25%.

U konačnici će aplikacije u eurima, dolarima i funtama imati nominalno iskazane iste cijene. Međutim, trenutačno se funta trži po 1,22 dolara i 1,14 eura, pa je jasno da će Britanci i na ovaj način platiti oveću cijenu Brexita.