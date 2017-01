Pametan dom po mjeri Lenova

Lenovo je na ovogodišnji CES stigao pripremljeniji nego na bilo koji u proteklih nekoliko godina, te je najavio ulazak u niz novih segmenata tržišta. Još jedno područje koje će istražiti jesu pametni domovi.

Lenovo u prošlosti pametnom domu nije pridavao mnogo pažnje, no to će se promijeniti s proizvodima nazvanim Smart Assistants by Lenovo. Radi se o osobnim asistentima stvorenim u suradnji s Amazonom, a koji koriste Alexine cloud pretrage. Uređaji prepoznaju glasovne naredbe te na temelju istih pretražuju web, pokreću multimediju, ažuriraju kalendare i slično.

U ponudi će se naći dvije verzije ovog uređaja. Osnovni koristi jedan zvučnik i opremljen je 10 W pojačalom, dok možnije izdanje, nazvano Harman Kardon Edition stiže s brojnim poboljšanjima o kojima iz tvrtke još nisu željeli govoriti.

Lenovo je na ove uređaje ubacio šest mikrofona kako bi bili sposobni hvatati zvuk iz bilo kojeg kuta, te jedan dodatni mikrofon koji se nalazi u samoj sredini uređaja. Unutar kućišta naći će se procesor Intel Celeron N3060, 2 GB RAM-a te 8 GB memorije za pohranu podataka. S kućnom mrežom Smart Assistant povezivat će se pomoću 1x1 802.11n Wi-Fi adaptera, a imat će i Bluetooth 4.0.

Drugi uređaj za pametni dom iz Lenovovih pogona je Lenovo Smart Storage. Radi se o NAS uređaju kojeg pogoni Intel Celeron N3060, uz 2 GB RAM-a. Tu su i dva USB 3.0 porta i gigabitni ethernet.

Lenovo Smart Storage opremljen je svim stvarima koje od sličnog uređaja očekujemo, poput on-board DLNA servera za streamanje multimedije, te podrške za one-touch prebacivanje podataka s USB uređaja. Uređaj ima dual-band 2x2 802.11ac Wi-Fi adapter s mogućnošću automatskog sinkroniziranja, te podrškom za sortiranje fotografija po licima osoba na njima.

Lenovo Smart Storage dolazi u varijantama s 2 i 6 TB slobodnog prostora, no nudi utor za samo jedan 3,5-inčni SATA disk.