Pametni gradovi su nova industrija 21. stoljeća

Do 2040. godine više od 40 bilijuna američkih dolara investirat će se u pametne gradove, a tržište pametnih usluga do 2020. godine u gradovima, procjenjuje se, vrijedit će 150 bilijuna dolara, jedna je od informacija s konferencije Smart cities – pametnim rješenjima do održivog grada koja se 7. travnja održala na Zagrebačkom velesajmu.

Predstavnik njemačke Zaklade Konrad Adenauer Michael A. Lange na početku konferencije predstavljajući primjere pametnih rješenja u glavnom gradu Njemačke Berlinu ustvrdio je kako je razvoj pametnih gradova ključno stimuliranje političkog i javnog dijaloga te razmjena dobrih primjera pametnih rješenja između gradova u Europskoj uniji.

„2050. godine čak 70 posto svjetske populacije živjet će u gradovima te oni moraju biti održivi i samodostatni i pružati kvalitetan život svim svojim građanima, a to će zahtjevati pametnu infrastrukturu i održivo korištenje resursa u svom urbanom okruženju“, naglasio je Lange.

