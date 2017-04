Pametni gradovi na WinDays17 konferenciji

Grad Virovitica postao je pametni grad. Danas su na WinDays17 konferenciji predstavnici grada, u suradnji s tvrtkom Microsoft i tvrtkom Omega software, predstavili nove usluge za građane. Riječ je o Portalu otvorenih podataka te MyCity - servisu za prijavu komunalnih nepravilnosti na području grada. Usluge su bazirane na OpenDataStore platformi, čime grad Virovitica postaje jedan od predvodnika Smart City pokreta u Hrvatskoj.



OpenDataStore (ODS) je platforma koja pruža pravu snagu otvorenim podacima i nudi brojna rješenja pametnim gradovima, regijama ili državama da se na jednostavan način otvore prema svojim građanima. U ODS paketu nalaze se tri aplikacije. ODS DataStage i ODS OpenDataPortal su aplikacije za prikupljanje i objavu podataka, a ODS MyCity služi za prijavu komunalnih nepravilnosti. Kako to funkcionira objasnio je Ivica Kirin, gradonačelnik grada Virovitice: „Od danas, građani Virovitice mogu kroz nove kanale komunikacije koje omogućuje MyCity aplikacija, putem weba i svojih pametnih telefona, prijavljivati komunalne nepravilnosti koje će Grad sanirati i povratnom porukom ih obavještavati o napretku radova. Otvaranjem javnih podataka grada u strojno čitljivom obliku, ostvarujemo preduvjete za rast digitalne ekonomije te ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane, predstavnike obrazovnog sektora i poduzetnike da svojom kreativnošću stvore novu dodanu vrijednost na dobrobit cijele zajednice.“



OpenDataStore (ODS) je izrađen na tehnologijama otvorenog koda i smješten je u Microsoft Azureu. ODS MyCity aplikaciju građani će moći instalirati na pametne telefone te označiti lokaciju za koju traže popravke ili intervenciju gradskih tijela – npr. blokirane nogostupe ili parkinge, divlja odlagališta smeća, nepravilnost na cestama i sl.



Na ovakvim primjerima najbolje je vidljiva i transformacija samog Microsofta i njegove tehnologije te otvorenosti prema različitim platformama drugih dobavljača. „Drago nam je da smo pomogli Gradu Virovitici na njihovom putu digitalne transformacije s ciljem unaprjeđenja gradskih usluga usmjerenih ka daljnjem poboljšanju kvalitete života građana koristeći ODS platformu“, izjavio je ovom prilikom Siniša Gavrilov, voditelj odnosa s klijentima u Omega softwareu.



Renata Šoić, direktorica za mala i srednja poduzeća tvrtke Microsoft Hrvatska, rekla je kako se brojne organizacije u Hrvatskoj ubrzano digitalno transformiraju. Evidentni su pomaci u segmentu malih i srednjih tvrtki gdje je Hrvatska prva u regiji od 15 zemalja po prodaji Microsoft cloud servisa. U istom segmentu broj partnera u tri kvartala poslovne godine porastao je za preko 50 %. Slične trendove prate i gradovi, pa je tako broj partnera koji prodaju cloud servise gradovima porastao 62 %.

„Iznimno nam je drago što je grad Virovitica, zahvaljujući naprednoj tehnologiji, postao transparentan i otvoren grad.

Zahvaljujući Microsoft cloud tehnologiji, Virovitica će unaprijediti odnose s građanima i ostvariti svoje razvojne ciljeve. Gradovi u Hrvatskoj, sve više prepoznaju vrijednost Microsoftovih cloud servisa te postaju dio naše City Next inicijative u okviru koje je u svijetu razvijeno preko 1000 specifičnih tehnoloških rješenja prilagođenih potrebama gradova. Prema procjenama u gradovima će do 2050. živjeti više od šest milijardi ljudi za koje treba osigurati sigurne i zdrave sredine te najbolju uslugu od gradskih vlasti, a City Next kroz primjenu inovativnih tehnoloških rješenja i digitalnih servisa omogućuje upravo ostvarenje punog potencijala gradova“, rekla je Renata Šoić.