Pametno bežično zvono za ulazna vrata s HD kamerom

Tvrtka dbell Inc. iz Kanade trenutno vodi kampanju za prikupljanje novčanih sredstava za izradu pametnog bežičnog zvona za vrata. Zvono samo po sebi ne bi bilo previše zanimljivo da ne nudi mogućnost upravljanja pomoću mobitela, tableta i računala, a sve pod budnim okom HD kamere koja snimljeni sadržaj zna spremiti i u cloud.



Iako je do kraja kampanje ostalo još 11 dana, istu već sada možemo smatrati uspješnom jer je ekipa od traženih 10.000 USD uspjela skupiti znatno više –čak 75.000 USD. Sama ideja zvona je vrlo jednostavna –omogućiti uvid u to tko stoji pred vratima sa sigurne udaljenosti (s kata kuće, iz dnevne sobe i sl).



Kako smo već naveli sa zvonom upravljamo putem mobilnih uređaja – mobitela i tableta s Android i iOS platformom te pomoću desktop i prijenosnih računala s Windows i macOS operativnim sustavima dok je putem televizora moguće samo nadgledati tko se nalazi ispred kamere.



HD kamera (1.280 x 720) ima vidljivi kut od 160 stupnjeva i opremljena je različitim senzorima koji će reagirati na zvukove i pokrete, a sve što vidi može pohraniti na lokalni tvrdi disk nekog računala ili na NVR sustave (Network Video Recorder) ili po želji i u cloud.



Zvono s podržanim uređajima može komunicirati putem Wi-Fi i Ethernet mreže. Kako bi kamera bila od koristi i po noći (vidljivost do 5 metara) proizvođač je ugradio i šest infracrvenih ledica. Zvono ima i mikrofon te zvučnike putem kojih se odvija komunikacija između ukućana i posjetitelja. Ako se pred vratima nalazi osoba od povjerenja istu možete i pustiti u svoj dom, otključavajući vrata putem gore navedenih uređaja. Ako niste doma, dbell HD Live snimit će video u trajanju do 30 sekundi te vam poslati obavijest na email.



Kako se dbell HD Live predviđen za vanjsko postavljanje sva elektronika je smještena u kućište otporno na kišu, snijeg, hladnoću (do -40 stupnjeva celzijusa) i toplinu (do 70 stupnjeva celzijusa). Za kraj recimo još i to kako kupci imaju mogućnost izbora između 50 različitih vrsta melodija za zvono.



Sve ovo ima i svoju cijenu –299,99 USD. Dok kraja kampanje moguće je uštedjeti 56% iznosa te dbell HD Live kupiti po cijeni od 129 USD (poštarina nije uračunata u cijenu). Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama kampanje, ali i na službenim stranicama proizvođača.