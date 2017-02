Panasonic Convention 2017 - od baterija do OLED televizora

Na samom otvranju prisjetili smo se utemeljitelja Panasonica - gospodina Matsushite

Tijekom protekla dva dana održana je Panasonic Convention 2017 u Frankfurtu, skup distributera, predstavnika medija i zaposlenika brojnih ureda Panasonica diljem Europe. Na tom je skupu predstavljena bogata lepeza Panasonicovih proizvoda – od audiovizualne opreme do malih kućanskih aparata i uređaja za osobnu njegu.



Glavni eksponati na Panasonicovu skupu 2017

Panasonic zajedno sa strateškim partnerima nastoji razviti naprednije načine života. Pametni gradovi, poput pametnih i održivih gradova Fujisawe i Tsunashime i „Berlinskog života budućnosti“, glavni su primjeri kako Panasonicove inovacije već danas stvaraju životne koncepte namijenjene budućnosti. Energetska rješenja koja se kreću od baterijskog napajanja do solarnih tehnologija i toplinskih pumpi unaprjeđuju život u tim gradovima i demonstriraju nove metode stvaranja, pohrane i učinkovitog korištenja energije te upravljanja njome.

U okruženju maloprodaje Panasonic transformira iskustvo kupnje pomoću različitih maloprodajnih rješenja. Nova Panasonicova tehnologija LinkRay povezuje se s pametnim telefonima i omogućuje robnim markama personaliziranu ponudu i slanje informacija izravno kupcima. S druge strane, Panasonicovo rješenje za pametno analiziranje videozapisa omogućuje trgovcima stjecanje dubljih uvida u ponašanje kupaca radi optimizacije područja za promotivne aktivnosti u trgovinama.

Demonstracija uživo – za tren oka uživajte u svježoj hraniPanasonicova ponuda malih kuhinjskih uređaja za 2017. godinu fokusirana je na filozofiju uživanja u svježoj hrani koja je inspirirana Japanom, a prihvaća je sve veći broj Europljana koji žele živjeti na zdrav i održiv način te brzo konzumirati svježu hranu.



Vrlo popularan spori sokovnik MJ-L600 koji promiče zdravu prehranu sada je opremljen dodatkom za smoothieje, a najnoviji pekač kruha SD-ZB2522 i dalje je vodeći po bezglutenskim receptima izvrsnog okusa među kojima su sada kolači, tijesto i punozrnati kruh. Izložen će biti i Panasonicov nov i snažan ručni blender MX-S401 (u trgovinama će se naći najesen) – novo proširenje ponude malih kuhinjskih uređaja, s originalnim sustavom s četiri oštrice i kontrolom pogona radi visokih performansi rezanja.

S 12 novih proizvoda za muškarce i žene, uključujući šišače brade, njegu stopala i inovativne uređaje za njegu usne šupljine, Panasonic pomaže svima da izgledaju i osjećaju se najbolje.



Nova linija GD brijača i šišača predstavlja ponudu vrhunskih proizvoda za muškarce koji omogućuju savršen omjer snage i preciznosti te dolaze u novom i inovativnom dizajnu koji dodatno olakšava kontrolu i omogućuje bolje oblikovanje i definiciju.

Na skupu je bio i profesionalni frizer koji je govorio o svojim iskustvima korištenja Panasonicovih proizvoda, posebno nove linije LV 5 Blade Shave, a predstavit će i GD60 Shaving Trimmer. Oba nova uređaja dolaze s inovativnom japanskom tehnologijom oštrica.



Za žene tu je pet novih epilatora i novi uređaj za njegu stopala, pri čemu svi omogućuju njegu na razini profesionalnih salona u udobnosti vlastitog doma.

Panasonicova vodeća linija fotoaparata LUMIX osvježena je s nekoliko novih model, poput modela DMC-FZ82 iz popularne prijelazne linije fotoaparata s velikim zumom FZ. FZ82 s novim integriranim visokoosjetljivim MOS senzorom razlučivosti 18,1 megapiksel i ultraširokim objektivom Lumix DC VARIO 20mm ne nudi samo 60x optički zum, nego i mogućnost snimanja 4K videozapisa i fotografija.

Po prvi put u Europi - glavna zvijezda model GH5, prikzana je na način „dodirni i isprobaj“ i testirati taj vrhunski hibridni fotoaparat koji glatko snima videozapise u 4K razlučivosti sa 60p/50p te u formatu 4:2:2 vjerno reproducira 10-bitne 4K videozapise. Tu će biti i najveća ponuda objektiva prema standardu Micro Four Thirds u branši.

Lumix GH5, ali i ostali aparti mogli su se isprobati u posebno priređenim uvjetima i uz asistenciju stručnih savjetnika koji su ukazivali na nove mogućnosti - poput ovog izbora najboljeg kadra.

Panasonic je iskoristio sve svoje godine iskustva u tehnologiji izrade televizora da bi stvorio vizualne sustave koji dovode kino u domove kupaca, pa je u tom stilu i uređen ovaj štand koji predstavlja nove linije OLED i LED televizora za 2017. godinu.

HDR OLED televizori EZ1000 i EZ950 4K Pro postavljaju nove standarde televizora za 2017. EZ1000 i EZ950 kvalitetom su na profesionalnoj razini i nude potencijal punog kontrasta i boja najnovijih tehnologija povezanih s OLED zaslonima uz fascinantne razine crne i kao i preciznost ostalih boja, što rezultira vrhunskom slikom.

Panasonic TV EZ1000Model EZ1000 s vrha ponude predstavlja vrhunski spoj izgleda i funkcionalnosti. Dolazi sa snažnim sustavom zvučnika Dynamic Blade Speaker integriranim u postolje tako da se čini kao da zaslon lebdi iznad zvučnika. Dinamične pločaste zvučnike razvili su inženjeri iz tvrtkina dijela posvećena audioopremi – Technicsa, što daje posebnu notu ovom flagship modelu.

Novi glazbeni val u svijetu kućnih audiosustavaPanasonicova ponuda uređaja za reprodukciju zvuka ove godine proširena je predstavljanjem linije ALL-Series koja se može implementirati posvuda u domu tako da tvori jedan superkvalitetan audiosustav, bez obzira gdje se nalazite tijekom slušanja.



Predstavljeni su i Micro CD HiFi sustavi s poboljšanom kvalitetom zvuka visoke razlučivosti te MAX HiFi sustavi za sveobuhvatno iskustvo zvuka uz trendovski urbani dizajn.

Panasonic već par godina intenzivno razvija svoj program opreme za nadzor domova, koji je sada dodatno proširen. Full HD kamera KX-HNC800 predstavljena s Panasonicovom ponudom za proljeće 2017. bit će odgovorna za live feed s događanja tako da će se posjetitelji sami moći uvjeriti u HD kvalitetu kojom će budući korisnici moći nadzirati što se zbiva u njihovim domovima. Uz funkciju predsnimanja nikad vam neće nedostajati važan zapis – zahvaljujući njoj snimanje počinje dvije sekunde prije aktiviranja kamerina senzora pokreta. Kad nadzor nije potreban, kameru je moguće ručno onemogućiti u snimanju posebnim poklopcem za privatnost, pri čemu se i isključuje mikrofon.

Posebno je bio zanimljiv ovaj električni skuter, koji je u prvom redu namijenjen - unajmljivanju. Baterije za njega radi Panasonic, autonomija mu je 100 km, brzina 48 km/h, a u Berlinu se već iznajmljuje nekoliko stotina komada. Sve se obavlja kroz posebnu aplikaciju na mobitelu, pa čak se preko nje motor i otključava i uključuje (ne možemo baš reći "pali"). Vrlo cool izgleda u živo.

Više o svemu potražite u sljedećem broju Buga!