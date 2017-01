Panasonic LUMIX GH5 za snimanje u 4K

Panasonic LUMIX GH5 donosi napredne mogućnosti fotografskim entuzijastima i profesionalnim videografima koji žele snimke u 4K 60p/50p za video zapise i u 20 megapiksela za fotografiju.



Novi senzor Digital LIVE MOS povećava broj piksela za 25 posto u odnosu na model GH4 (sa 16,05 na 20,3 megapiksela) istovremeno uklanjajući i niskopropusni filter. Aparat dolazi s novim procesorom za obradu slike Venus Engine s tehnologijom Multi-pixel Luminance Generation koja renderira jasne i oštre slike oslanjajući se na 9 puta veće područje pikselne informacije putem "de-mozaik" procesa koji omogućuje preciznu reprodukciju detalja. Dodatno, tehnologija Three Dimensional Colour Control detektira ne samo nijansiranje i zasićenje već i svjetlinu nakon čega se vrši optimizacija snimljenog materijala. Kombinacijom O.I.S.-a (Optical Image Stabilizer, 2 osi) i B.I.S.-a (Body Image Stabilizer, 5 osi), tehnologija djeluje preventivno na pokrete.



LUMIX GH5 posjeduje unaprjeđene tehnologije Depth From Defocus i Contrast AF. One ne samo da izračunavaju udaljenost predmeta fotografiranja uspoređujući dvije fotografije različitih nivoa oštrine, već također analiziraju i formu, veličinu pa čak i pokrete predmeta fotografiranja. Brzina autofokusa deklarirana je na 0,05 sekundi, a brzina uzastopnog okidanja iznosi devet fotografija po sekundi. Također, fotoaparat se odlikuje i funkcijom Post Focus za odabir točke fokusa čak i nakon okidanja.