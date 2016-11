Panasonicov megafon prevodi "u letu"

Japanci su primijetili kako strani posjetitelji muku muče pri sporazumijevanju s lokalnim stanovništvom. Umjesto učenja nekog njima stranog jezika, Japanci su odlučili radije napraviti megafon koji će sav posao odraditi umjesto njih.



Točnije na tu ideju je došla poznata japanska tvrtka Panasonic koja je izradila megafon Megahonyaku koji japanski jezik direktno prevodi na engleski, kineski i korejski jezik. Megafon bi trebao služiti za bolje sporazumijevanje u zračnim lukama, željezničkim stanicama kao i na popularnim turističkim mjestima.

Megahonyaku na ovakav način može prevesti 300 fraza poput „The train has been delayed“, odnosno „vlak je odgođen“. No, s vremenom megafon će postati pametniji te će kupci ovog tehnološkog čuda moći putem interneta preuzimati dodatne fraze te općenito nadograđivati softver. Panasonic je megafon opremio i velikim zaslonom osjetljivim na dodir.

U zadnjih godinu dana megafon je prošao i iscrpno testiranje pri čemu je njegove mogućnosti isprobalo oko 30 organizacija, ukljućujući policiju i željeznicu. Megafon će se moći nabaviti od 20. prosinca 2016. godine, ali isključivo uz potpisivanje trogodišnjeg ugovora uz mjesečnu naknadu od oko 180 USD. Panasonicov poslovni plan za fiskalnu 2018. godinu je sklopiti barem 10.000 ugovora.