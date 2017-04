Panasonicov ultrazum za na put

Panasonic je predstavio LUMIX DC-TZ90, posljednji model u liniji "Travel Zoom". Istaknute karakteristike ovog fotoaparata su u prvom redu 30x optički zum (24-720 mm) i senzor rezolucije 20,3 megapiksela, a sve to u kompaktnom kućištu.



LUMIX TZ90 ima mogućnost snimanja QFHD 4K video zapisa u rezoluciji od 3.840 x 2.160 piksela, a tu su i funkcije Post Focus za izoštravanje nakon okidanja, dok Focus Stacking omogućuje naknadno podešavanje dubine polja kombinacijom različitih kadrova i Post Focus funkcije, a sve to na samom uređaju. Osim toga, LUMIX TZ90 ima i funkciju Light Composition s kojom je moguće izraditi bogatije i dramatičnije fotografije požara ili noćnih scena na samom uređaju. Na koncu, 4K Live Cropping funkcija omogućuje stabilno zumiranje i panning u visoko-rezolucijskim 4K video zapisima.



Fotoaparat posjeduje i tehnologiju DFD (Depth From Defocus) kako bi se postigao iznimno brzi autofokus od 0.1 sekunde, te brzo uzastopno okidanje od maksimalno deset fotografija u sekundi. Sustav autofokusa izveden je u 49 točaka, te donosi mogućnost Touch AF za odabir točke izoštravanja dodirom, te Low Light AF za bolje performanse fokusiranja u uvjetima slabog osvjetljenja.