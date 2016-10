Pavilion Wave i Elite Slice stižu u Hrvatsku, osvježen ProBook 400

HP Inc. danas je objavio da na hrvatsko tržište stižu tvrtkina dva nova računala –Pavilion Wave i Elite Slice. Ideja iza jednog i drugog jest da ih nećete htjeti sakriti ispod stola, već ponosno istaknuti na radnoj površini. Ono što ih čini pogodnima za takav način korištenja su kompaktne dimenzije i dopadljiv dizajn.



Pavilion Wave je desktop računalo neobične, trokutaste vanjštine, iznutra podijeljeno na tri zone s komponentama te sa centralno postavljenim zvučnikom, koji zvuk odašilje u 360°. Iz istog otvora kroz koji izlazi zvuk, smještenog na vrh Waveovog kućišta, također se ispuhuje zagrijani zrak iz unutrašnjosti. Proizvođač ističe da se ne radi o običnoj perforaciji, već o paraboličnom reflektoru, konstruiranom na način da poboljšava akustički doživljaj. Koliko mu to polazi za rukom, provjerit ćemo u nadolazećem testu. Kažimo i da je opisani audio sustav razvijen u suradnji s Bang & Olufsenom.



Vanjski gabariti Waveovog kućišta su 17,29 x 16,81 x 26,13 centimetara, što je dovoljno da bi se u njega ugradili stolni procesori Core i3, i5 i i7 (uključujući četverojezgrene modele), do 16 GB RAM-a i AMD-ov Radeon R9 M470. Diskovni podsustav sastoji se od dvoterabajtnog mehaničkog diska ili terabajtnog SSD-a, a neke konfiguracijske varijante također će nuditi dodatni 128-gigabajtni SSD. Računalo je opremljeno sa tri USB 3.0 konektora, jednim USB-C portom (USB 3.1), konektorima za slušalice i mikrofon, HDMI-jem, DisplayPortom, gigabitnim mrežnim portom te čitačem SD kartica.

Prodaja Pavilion Wavea u Hrvatskoj započinje u studenom, a početna cijena će mu biti 6.000 kuna.

Elite Slice je modularno računalo Mini PC gabarita (16,51 x 16,51 x 3,5 cm). Modularnost se očituje u mogućnosti nadogradnje nekolicinom dodatnih jedinica, koje se jednostavno i skladno spajaju na dno Sliceovog osnovnog dijela i naprosto povećavaju visinu čitavog uređaja, a bez korištenja dodatnih interkonekcijskih kabela. Tri najavljena modula su ODD Module (DVD snimač), Audio Module (Bang & Olufsenov zvučnik, DAC i pojačalo) te VESA Plate (za fiksiranje računala na stražnju stranu monitora ili televizora, ili na zid). Njihova cijena trebala bi biti oko 800 kuna, a sam Elite Slice cijenom će kretati od 6.300 kuna.

Elite Slice s tri dodatna modulaTakođer se dade promijeniti gornji poklopac uređaja. Kupimo li Collaboration Cover, dobit ćemo poklopac s tipkama za obavljanje poziva i namještanje glasnoće zvuka (korisno u radnim okolinama gdje se često koristi Skype), a Wireless Charging Cover dat će nam mogućnost bežičnog punjenja mobitela, na način da ga jednostavno odložimo na vrh računala.

Wireless Charging Cover omogućit će bežičnog punjenje mobitelaElite Slice dolazi sa 35-vatnim varijantama procesora Core i3, i5 i i7, do 32 GB RAM-a, jednim ili dva medija za pohranu podataka, po dva USB-C i USB 3.0 porta, HDMI, DisplayPort i USB-C videoizlazima, integriranim WiFi-jem, gigabitnim LAN portom i TPM čipom. Zanimljivo je da je USB-C konekcija s monitorom dostatna za sve potrebe rada računala, dakle za njegovo napajanje, prijenos slike i funkcioniranje periferija. Jedan takav monitor sa USB-C-om HP će ponuditi sam. Naziv mu je EliteDisplay S240uj (24", 2.560x1.440, IPS panel), a cijena u Hrvatskoj će biti 3.500 kuna.

Collaboration Cover zanimat će česte korisnike SkypeaElite Slice u domaće trgovine stiže krajem listopada, a spomenuti monitor krajem studenog.

Na zagrebačkom predstavljanju najavljen je i dolazak nove generacije popularnog laptopa ProBook 400. Stanjeni ProBook 400 G4 dolazi u novoj, srebrnoj boji, s Intelovim i AMD-ovim procesorima posljednje generacije, opcionalnim Nvidijinim grafičkim podsustavima (GeForce 930MX), HD+ i Full HD ekranima (doduše, zasad se još uvijek radi o TN panelima - IPS-ovi će postati standard u generaciji ProBook 400 G5), sposobnošću brzog punjenja baterije (90% kapaciteta u 90 minuta), USB-C portom i s jednim ili dva diska, pri čemu se može raditi o kombinaciji mehaničkog diska i SSD-a ili dva SSD-a.

Početne cijene im ovise o dijagonalama ekrana. Tako će 13,3-inčni ProBook 430 G4 kretati od 4.299 kuna, 14-inčni ProBook 440 G4 od 3.999 kuna, 15,6-inčni ProBook 450 G4 od 4.100 kuna, 15,6-inčni ProBook 455 G4 (AMD-ova platforma) od 2.999 kuna, a 17,3-inčni ProBook 470 G4 od 4.699 kuna.