Pegasus 3S - sličan dizajn uz noviji hardver

Asus je ovih dana predstavio više različitih mobitela. Pored hardverski snažnijih modela ZenFone AR i ZenFone 3 Zoom svoju premijeru je imao i jedan slabiji uređaj iz srednjeg segmenta – Pegasus 3S.



Iz naziva nije teško otkriti kako se radi o nasljedniku prošlogodišnjeg modela Pegasus 3. Stoga Asus nije išao u veće promjene dizajna. Osim skenera otiska prsta koji se preselio sa stražnje strane uređaja na prednju možemo slobodno reći kako ostalih, oku vidljivih promjena nema.



No, ima onih unutar kućišta – za početak tu je noviji SoC kojeg potpisuje MediaTek (MT6750), a čijih osam jezgri radi na brzini od 1,5 GHz. Pegasus 3S dolazi isključivo s 3 GB RAM-a te ovisno o modelu s 32 GB ili 64 GB interne memorije. Korisnici kojima nisu potrebna dva SIM utora, jedan mogu iskoristiti za naknadno proširenje podatkovnog prostora (microSD do 256 GB).



Što se tiče kamera Pegasus 3S sa stražnje strane ima kameru rezolucije 13 MP, a s prednje kameru rezolucije 8 MP. Glavna (pozadinska) kamera ima mogućnost snimanja video zapisa u 1080p rezoluciji pri 30 fps. Za bolje fotografiranje u otežanim uvjetima (slaba svjetlost) Asus je ovaj put ugradio dvostruku (dual-tone) bljeskalicu.



Pegasus 3S poboljšan je i po pitanju baterije čiji je kapacitet s prošlogodišnjih 4.100 mAh povećan na 5.000 mAh. Proizvođač navodi kako je baterija u stanju mobitel držati u stanju pripravnosti do 30 dana ili omogućiti do 48 sati pojačane upotrebe.



Ovogodišnji model dolazi s istovjetnim IPS zaslonom kao i prošlogodišnji – zaslon je dijagonale 5,2-inča, rezolucije 1.280 x 720 piksela i prekriven je s 2.5D staklom. Sa softverske strane Pegasus 3S donosi Android Nougat te korisničko sučelje ZenUI 3.1.



Dimenzije uređaja su također ostale iste – 149,5 x 73,7 x 8,6 milimetara, dok se težina povećala na 169,5 grama. U kineskim trgovinama bi se trebao pojaviti još ovog mjeseca po cijeni od oko 290 USD (za 64 GB). Prema glasinama postoji mogućnost da ćemo ovaj model ugladati i van kineskog tržišta.