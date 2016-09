Perpetuum Mobile: Seminar o e-trgovini

Informatička tvrtka Perpetuum Mobile, koja samu sebe voli definirati kao tvrtku koja se (uglavnom) bavi digitalizacijom (poslovnih sadržaja, transakcija i procesa), održala je danas u Zagrebu besplatni seminar za svoje sadašnje i možebitne korisnike. Tema su bili trendovi, izazovi i prilike koje tvrtkama pruža elektronička trgovina, ili, kako se to popularnije još kod nas kaže: e-commerce. Seminar je pohađalo više od stotinu ljudi koji se tom djelatnošću u svojim tvrtkama bave kako na tehničkoj tako i na marketinškoj strani te „priče.“



Glavni govornici bili su Mike Pugh, iz tvrtke Main Door, našoj javnosti poznat kao svojedobni voditelj Arena Centra i Saša Kolenko iz tvrtke AWT International, veleprodajne tvrtke koja se bavi distribucijom mnoštva robnih marki (higijena, hrana, vino, igračke, čokolade i štošta drugog) po našim trgovačkim centrima i njihovim internetskim dućanima.



Dvojac uvodničara dao je pregled trendova u svjetskom i domaćem e-commerceu i – odgovarajući na niz pitanja iz publike tijekom svojih predavanja i okruglog stola kojeg je moderirao naš kolumnist, glasnogovornik i su-osnivač tvrtke Perpetuum Mobile, Ivo Špigel - istaknuo neke izazove i probleme s kojima se suočavaju tvrtke koje u to područje tek ulaze.



Primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu 80 posto ljudi kupuje putem Interneta, bar jednom godišnje. U Hrvatskoj to čini tek tridesetak posto ljudi s pristupom mreži nad mrežama - najviše kupuju mlađe generacije, ljudi između petnaeste i 45. godine starosti. O kakvoj promjeni je riječ govori i podatak da se broj ljudi koji kupuju putem Interneta u zemljama Europske Unije u posljednjih pet godina utrostručio (rast broja online kupaca porastao je gotovo 322 posto). Kako ta pojava djeluje na poslovanje pokazuje činjenica da su u svijetu najbrže rastuće industrije upravo maloprodajna trgovina i - informatička industrija. Dakle, mrežno odredište putem kojeg prodajete ono što proizvodite (ili bar, što ste negdje drugdje jeftinije nabavili) više nije samo zgodno imati - morate to imati. Tvrtka bez vlastite (prodajne) web stranice tvrtka je koja nestaje.



Što se tiče budućnosti, elektroničku trgovinu čeka (u velikoj mjeri već započeta) preobrazba koja će se dogoditi kroz primjenu svih onih tehnologija o kojima mi ovdje već par godina pišemo kao o novim paradigmama poslovanja: Internet stvari, analitika velikih skupova podataka (Big Data), 3D ispis, umjetna inteligencija, itd.



Posljednje predavanje na Perpetuumovom seminaru bilo je i najsadržajnije predavanje za publiku profesionalaca koji se svaki dan bakću sa svojim e-dućanima. Održao ga je Milutin Zrnić koji je predstavio Perpetuumova iSite Shop i Magento e-commerce rješenja. Bio je to pravi how-to za sve one koji sutra žele podići svoju e-trgovinu i spremaju se otići na razgovor na tu temu s nekim informatičarom.