Pewatron predstavio novu generaciju kapacitivnih senzora tlaka

Pewatron je predstavio novi senzor tlaka koji se temelji na MEMS tehnologiji (Micro Electro Mechanical Systems) i principu kapacitivnog mjerenja. Radi se o modelu oznake PPCP3-M1 kojeg prema navodima proizvođača odlikuje mala potrošnja električne energije te visoka pouzdanost u mjerenjima.



PPCP3-M1 je senzor diferencijalnog tlaka sa SPI ili TWI sučeljem i podržava standardni raspon od 100, 300, 500 i 1.000 mbara. Na zahtjev korisnika proizvođač je u mogućnosti dodatno prilagoditi senzor tako da pokriva i raspon do 10 mbara.



Kapacitivni MEMS senzor tlaka ima visoku razlučivost (<15 μbara) i prema navodima proizvođača preciznost od 0.5 FS u temperaturnom rasponu od 0 do 60 stupnjeva Celzijusa. No, senzor može raditi i na temperaturama od -25 do +85 stupnjeva Celzijusa.



Senzor dolazi upakiran u THT kućište. Spojevi za očitavanje temperature i tlaka nalaze se na bočnim stranama kućišta, a podaci o temperaturi i tlaku očitavaju se digitalno. Za rad mu je potreban napon od 3,3 V.



Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.