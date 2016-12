PewDiePie obrisao YouTube kanal, ali ne onaj s 50 milijuna pretplatnika

YouTube ličnost koja je u proteklih godinu dana najviše zaradila na toj platformi, PewDiePie, ipak nije izbrisao svoj kanal s 50 milijuna pretplatnika, kao što je to prije nekoliko dana bio najavio. Čini se da je riječ bila tek o još jednom načinu da privuče pažnju na sebe.

Felix Avrid Ulf Kjellberg je, podsjetimo, bio navodno nezadovoljan načinom na koji YouTube preporučuje njegove nove uratke pretplatnicima, te je stoga zaprijetio da će izbrisati svoj kanal na tom servisu jednom kad isti dosegne broj od 50 milijuna pretplatnika. To se jučer i dogodilo, a on je nastavio u svom stilu – objavio je video u kojem najavljuje brisanje kanala. No, ne onog koji ima 50 milijuna pretplatnika nego drugog kanala koji vodi, "Jack septiceye2".

Ova djetinjasta "fora" ispada da je bila samo akcija za privlačenje pažnje, i očito je uspjela. Svi veći mediji prenijeli su vijest o navodnom gašenju PewDiePie-ovog kanala, no popularni YouTuber očito nije spreman odreći se popularnosti i novca, pa je pojasnio da je bila riječ tek o šali koja je otišla predaleko.

Na kraju videa ponovno se pokušao našaliti najavivši da će "izbrisati PewDiePie" kad dosegne 100 milijuna pretplatnika. Jedva čekamo vidjeti kakvo će "urnebesno" objašnjenje imati kada se ni to ne dogodi.