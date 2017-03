Philips predstavio 27" monitor sa zakrivljenim VA panelom

Philipsova ponuda računalnih monitora ovaj mjesec će postati bogatija za još jedan model - 278E8QJAB. Iza kriptične oznake krije se monitor sa zakrivljenim VA panelom dijagonale 27“ i FHD rezolucije.

Proizvođač navodi kako je 278E8QJAB jednako pogodan kako za rad s uredskim aplikacija tako i za multimediju – fotografije, video i sl. Zahvaljujući VA panelu monitor ima vidljive kutove od 178 stupnjeva (vertikalno i horizontalno). Nadalje, monitor se osim rezolucijom od 1.920 x 1.080 točaka odlikuje još i brzinom odziva od 4 ms, kontrastom od 3.000:1 i osvjetljenjem od 250 cd/m2. Omjer stranica kod ovog modela iznosi 16:9, a zakrivljenost je 1800R.

Prema proizvođačevim navodima – monitor pokriva 104% NTSC i 130% sRGB spektra. Monitor može prikazati do 16,7 milijuna različitih boja. Monitor podržava i Flicker-Free, Ultra Wide-Color i Adaptive Sync tehnologije. Od video ulaza 278E8QJAB raspolaže s po jednim D-Sub, DisplayPort i HDMI portom, a od audio priključaka tu su Audio In i Audio Out. Monitor ima i stereo zvučnike od 3W.



Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Prodaja na europskom tržištu kreće još ovaj mjesec po cijeni od oko 280 eura.