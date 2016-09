Pimp my PC by Bug

Ako vam se svidjela naslovnica novog Buga sasvim izvjesno imate potencijal za zainteresiranog čitatelja središnje ovomjesečne teme koju je pripremio Davor Šuštić. U pitanju je doista drugačija tema od uobičajenih jer nikada dosad nismo se bavili savjetima koji uključuju detaljne upute kako urediti svoj kompletni radni kutak, bilo doma ili na poslu, ali isto tako savjetujemo i kako s posebnom pažnjom dići sve segmente računala i prateće opreme na višu razinu. Pri tome se nismo zamarali troškovima, ali nismo ni pretjerivali s nekim ekshibicijama. Dotjerivanje svega po malo, od PC-ja do radnog stola i osvjetljenja, nije zadatak koji se može i mora odraditi odjednom, treba biti predan u ostvarenju postavljenog si zadatka, jer bez upornosti nećete postići željeni cilj. Začetak ideje da uopće radimo ovakvu temu nastao je još krajem prošle godine, kada smo za našu web-stranicu pripremili seriju tekstova u kojoj je svatko od članova redakcije napravio na svoj način rezime godine na zalasku, a Davor se odlučio na opis svojeg brižljivo složenog kućnog računalnog kutka. I s tom je temom izazvao najveći interes među čitateljima, pa tako uopće ne sumnjamo kako će mnogima ovomjesečna tema broja biti izuzetno zanimljiva, a neke će sigurno inspirirati i potaknuti na akciju! Ovaj broj Buga imat će praktičnu vrijednost na duže staze jer je dobar dio savjeta svevremenski i neće brzo zastarjeti.

Veliki test monitora s podrškom za FreeSync odradio je, a tko bi drugi, nego Denis Arunović. Vjerojatno vam je poznato da trenutačno postoje dvije tehnologije dinamičke prilagodbe frekvencije osvježavanja ekrana, sinkronizirane s grafičkom karticom – jedna je Nvidijina koja se naziva G-Sync, a druga je AMD-ova – FreeSync. Sve o razlikama među njima možete saznati iz Denisova uvodnog teksta, a mi smo se odlučili testirati samo monitore s FreeSyncom jer ih ima mnogo više na tržištu, a ono što je najvažnije – bitno su jeftiniji. Zašto je tomu tako, piše u tekstu…

Uspjeli smo na vrijeme dobiti na test Lenovo Yoga Book, tablet koji bi se mogao zvati i konvertibilni prijenosnik jer ima i tipkovnicu (ne baš klasičnog tipa). Yoga Book je na sajmu IFA bio u središtu pozornosti pa nam je drago da smo ga se tako brzo dokopali. Pa kad nam je već drago, onda smo ga dali Dragi da ga on isproba i opiše. Bila je to pomalo riskantna odluka jer on je generalno nesklon tabletima i dosta ih lako zna proglasiti – beskorisnim smećem. No, dogodilo se nešto sasvim suprotno! Nakon višednevnog druženje s Yoga Bookom, bio je oduševljen; kaže da je to napokon tablet koji ima smisla i svrhe. Inače, dobili smo istovremeno dvije verzije, jednu baziranu na Windowsima 10, drugu na Androidu.

Među brojnim hardverskim opisima pronači ćete osvrt na nove procesore Intel Kaby Lake i novu platformu AMD Bristol Ridge sa Socketom AM4; grafičke kartice Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming i Sapphire RX 480 Nitro+ 4GB; tipkovnice Logitech K780 Multi-Device, Roccat Suora te Cooler Master MasterKeys Lite L Combo RGB; miševe Corsair M65 Pro RGB i Gigabyte XM300; vrhunske bežične slušalice Bowers & Wilkins P7 Wireless te smartfon Noa H9. Najavljujemo i novitet u svijetu konzola - PlayStation 4 Pro i Project Scorpio.

U ovom broju imamo i opise dva internetska servisa, odnosno točnije, jedan za kupnju šminkerskih uređaja po akcijskim cijenama koji se zove Massdrop, dok druga tema istražuje kako funkcioniraju web-servisi za prodaju aktivacijskih kôdova za igre. Massdrop je doista zanimljiv, mnogima i ne baš poznat, ali Davor ga koristi već dugo, tako da ima izravno iskustvo u korištenju tog specifičnog web-shopa u kojem se prodaju samo uređaji i oprema više klase. Dotle CDkey shopovi služe za dolazak do novih igara, uz bitno niže cijene negoli što su kod samih izdavača. Kako sve to zajedno funkcionira, kome se može vjerovati, a koga treba izbjegavati, kako se osigurati da vas netko ne prevari – sve zna Daniel Lučić, koji je to nesebično podijelio sa svima nama na stranicama Buga.

I nemojte zaboraviti odigrati nagradnu igru – dijelimo prekrasno modularno računalo Acer Revo PC+2, iznimno atraktivna dizajna i neobična koncepta.