S Pixelima stiže i dobra autonomija

Za koji dan Googleovi mobiteli iz nove serije Pixel krenut će u prodaju (od 20. listopada). No, jedan od Redditovih korisnika (wooparse) uspio je nabaviti svoj primjerak nešto ranije te je odlučio testirati autonomiju baterije u realnim uvjetima, bez benchmark testova.



Test je u konačnici pokazao kako je Google i na tom polju odradio dobar posao. Korisnik je svoj uređaj koristio u realnim uvjetima od 9 sati ujutro pa sve do iza 22 sata navečer. Za to vrijeme je potrošeno 60% baterije.



Za preostalih 40% baterije Android je procijenio kako se ovim načinom mobitel može nastaviti koristiti daljnjih osam sati. Jednostavnom računicom dolazimo do autonomije od preko 20 sati. Iz priloženih screenshootova vidljivo je i koji su dijelovi uređaja najviše utjecali na potrošnju baterije.



Deset posto baterije potrošio je sam zaslon koji je ukupno bio uključen više od tri sata. Zatim na sam sustav je otišlo daljnjih 8%, a u stanju mirovanja uređaja je potrošeno tek 3% baterije. Ostala potrošnja je na ime Google servisa i instaliranih aplikacija poput Wazea koji je sam potrošio 7% baterije.



Korisnik se osvrnuo i na opciju brzog punjena baterije putem USB-C porta te je zaključio da je ono najbrže kada je baterija između 20% i 85% kapaciteta.