PlayStation 4 dobiva podršku za eksterne diskove

Današnji igrači naslovi kvalitetom grafike daleko nadilaze one od prije par godina. No, to ima i svoju cijenu – sve veću „glad“ za diskovnim prostorom.



Iako nije odveć teško zamijeniti HDD unutar PlayStationa 4 nekim novim, boljim i većeg kapaciteta to ipak predstavlja svojevrsnu gnjavažu za korisnike. No, krajem radnog tjedna i taman na početku vikenda iz Sonyja stiže dobra vijest za sve ljubitelje njihove igrače konzole PlayStation 4–Sony je konačno odlučio osigurati podršku za eksterne diskove.



Nova mogućnost će stići s novom nadogradnjom softvera (4.50), a omogućit će podršku eksterne diskove (USB 3.0) do kapaciteta 8 TB. Također od tada bit će moguće igraće naslove preuzimati i instalirati na eksterni disk. Sav materijal koji bude instaliran na eksterni disk uredno će biti izlistan u Content Launcheru na početnom zaslonu.



Pored podrške za eksterne diskove s novom nadogradnjom će stići i još pokoja novost, poput recimo mogućnosti da za pozadinu početnog zaslona izaberete bilo koji screenshoot iz vama omiljenog naslova. Ove mogućnosti već mogu koristiti korisnici koji su uključeni u Sonyjev beta program, dok će se svi ostali morati strpjeti još koji tjedan dok ne bude zgotovljena finalna inačica.

Detaljnije informacije dostupne su na službenom PlayStation blogu.