Pobjednik drugog COMBIS hackathona je tim: Do you even code?

Pobjednički tim Do you even code

Drugi COMBIS hackathon try{code}catch - 24-satno natjecanje u programiranju za studente, na kojem je snage odmjerilo 18 timova studenata iz Hrvatske, završilo je pobjedom tima Do you even code?. Članove pobjedničkog tima čine Tino Balint, Sven Vukelić, Dean Jakovljević i Ante Barić, a za prvo mjesto nagrađeni su po 5.000 kuna (svakom članu tima).



"Jako smo zadovoljni ovogodišnjim natjecateljima i njihovim načinom razmišljanja. Definitivno nam neće biti lako odlučiti koje od timova ćemo uključiti u program NeoStartup, ali to nas zapravo veseli jer pokazuje da ova zemlja definitvno ima perspektivu kad je riječ o naprednoj tehnologiji", izjavio je Mladen Maras, direktor hackathona try{code}catch i tehnički direktor Sektora razvoja i integracije aplikativnih rješenja u Combisu.



Natjecatelji su mogli birati između tri ponuđene teme, od kojih je jedna bila osmisliti aplikaciju primjenjivu u hotelijerstvu, druga se vezala uz implementaciju chatbota koji podržava različite kanale komunikacije, dok je treća podrazumijevala osmišljavanje aplikativnog rješenja koje se bavi tematikom 'Computer visiona' – interdisciplinarnog područja računalne znanosti koje problematizira utilizaciju računala u razumijevanju digitalnih slika ili video zapisa.



"Prilikom vrednovanja pojedinih rješenja, željeli smo jednak naglasak staviti i na razvojni odnosno programerski dio, ali i na snalažljivost i kreativnost, koji su u našem poslu iznimno bitni. Moram priznati da su nas mnogi timovi jako ugodno iznenadili svojim zrelim pristupom koji u prvi plan stavlja poslovnu iskoristivost, ali i maštovitošću, kojom su osigurali dodanu vrijednost", zaključio je Maras.



Drugu nagradu žirija i 2.500 kuna po članu tima osvojio je TeamThree, a treće mjesto pripalo je timu Desni klik čiji su članovi osvojili svaki po 2.000 kuna.



"Presretni smo jer je i drugi COMBIS hackathon opravdao visoka očekivanja. Od ukupno prijavljenih 30 timova, odnosno više od stotinu studenata, u samo natjecanje ušlo je čak 18 timova, iako smo granicu prvotno postavili na 15 timova. S ovolikim brojem talentiranih i vrijednih studenata, naš try{code}catch definitivno ima svijetlu budućnost", komentirao je Mario Vojvoda, član Uprave COMBISa i glavni direktor za razvoj aplikativnih i sistemskih rješenja.



Timovi koji su se natjecali su: Desni klik, West side, PeHPe, Tigrovi, GAMAD, TeamThree, NoPlayNoGain, Do you even code?, Coding Liams, Šlape, Krim tim, AgroCore, Žuti kišobran, {team:33}, Name not found, We see sharp, Pahuljice i Best of the rest.