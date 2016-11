Pojavile se glasine o Appleovoj i Samsungovoj "osmici"

Osim glasina, na Internetu se pojavljuju i zanimljivi koncepti budućih uređaja

Kao što to obično biva, čim se ljudi malo zasite postojeće generacije mobitela, odmah krenu špekulacije o sljedećoj generaciji. Trenutačno se čini da bi iščekivanje modela za 2017. godinu najistaknutijih proizvođača, Samsunga i Applea, moglo biti nešto naglašenije. Prije svega iz razloga što je Appleova "sedmica" prihvaćena kao ne odveć inovativna, a Samsung se još bori s posljedicama skandala sa zapaljivim Noteom 7 – pa bi naredni modeli trebali ispraviti obje ove činjenice.

Velika očekivanja javnosti s vremena na vrijeme podgriju i određene glasine iz dobavnog lanca jedne i druge kompanije, pa ništa drugačije nije ni sada. Predsjednik Sharpa (koji je u vlasništvu Foxconna), Tai Jeng-Wu, nedavno se izlanuo oko činjenice da će iPhone 8 imati OLED zaslon. Bila bi to značajna promjena za Apple koji do sada nije posezao za ovom tehnologijom, posebice ako bi ekran bio izveden od ruba do ruba uređaja, ili pak prelazio preko rubova – kako piše japanski Nikkei.

Dodatno se doznaje da bi iPhone 8 trebao imati mogućnost bežičnog punjenja, na čemu Foxconn navodno već naveliko radi.

S druge strane, Samsungova "osmica", Galaxy S8, također bi najveću promjenu trebao doživjeti na svojoj prednjoj strani. Odnos ekrana i kućišta na novom bi modelu trebao biti preko 90%, što znači manje gubitka prostora na okvir. Samsungov je cilj, navodi izvor unutar kompanije, doći do čak 99% prednje površine mobitela koju bi prekrivao ekran – žele, dakle, proizvesti mobitel bez ikakvog vidljivog okvira s prednje strane.

Tko će prvi izići na tržište s takvim uređajem, te čiji će mobitel za 2017. godinu biti inovativniji, moći ćemo procijeniti negdje u rujnu sljedeće godine kada svi proizvođači otkriju svoje karte.