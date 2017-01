Pokémon Go 2016. završio s 950 milijuna dolara prihoda

Početkom srpnja 2016. godine Niantic je izdao mobilnu igru Pokémon Go koja je ubrzo postala apsolutni hit među korisnicima mobilnih telefona (Android i iOS). Mnogi analitičari su stoga igri prognozirali zaradu od milijardu američkih dolara unutar prve godine od izdavanja.



No, prema izvještaju kojeg je objavila tvrtka App Annie, Pokémon Go je do navedenog iznosa umalo stigao puno ranije, do kraja 2016. godine. Prošlu godinu je igra završila s prihodom od 950 milijuna američkih dolara, unatoč padu broja korisnika koji su voljni kupovati unutar igre.



Podsjetimo, Pokémon Go je u prvih 14 dana prihodovao 35 milijuna američkih dolara, unutar 90 dana iznos od 600 milijuna da bi u narednih dvadesetak dana zaradio dodatnih 200 milijuna čime se zarada 110. dan popela na čak 800 milijuna američkih dolara. Time je Nianticova igra postala i najbrža ikad u dostizanju tog iznosa. Pored toga što su igrači potrošili ogromnu količinu novca, igrači su svojim nogama napravili i veliku ukupnu kilometražu –8,7 milijardi kilometara.



Ako ste jedan od preostalih igrača, onda će vas obradovati vijest da je jučer (17. siječnja) Niantic izdao novu nadogradnju za Android (0.53.1) i iOS (1.23.1) platformu. Ispravljeni su neki od uočenih bugova – poput problema s GPS-om koji je detektirao kretanje igrača i onda kada ga nije bilo. Korisnici Apple Watcha su pak dobili mogućnost pregleda prikupljenih predmeta u PokeStops dijelu igre.