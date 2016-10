Pokémon Go je i dalje generator novca

Otkako je Pokémon Go (igra za mobilne uređaje na Androidu i iOS-u) "pušten" u javnost, njegova je popularnost s vremena na vrijeme, opadala, ali isto tako s vremena na vrijeme rasla. Neovisno o tome, igra je do sada bila dobar generator pravog novca, a to potvrđuje i istraživanje tvrtke App Annie.



Istraživanje je pokazalo kako je Pokémon Go igra oborila još jedan rekord–najbrže je prihodovala iznos od 600 milijuna američkih dolara. App Annie navodi kako je navedeni iznos prikupljen u svega tri mjeseca.



Takvim tempom Pokémon Go je s trona srušio i neke od najpopularnijih naslova poput Candy Crash Saga, Puzzle & Dragons te Clash of Clans. Naime, njima je do istog iznosa trebalo 200, 400, odnosno čak 500 dana.



Isti izvještaj navodi kako je tijekom trećeg kvartala 45% provedenog vremena u igrama (podaci za SAD i Android platformu) bilo upravo na ime Pokémon Go igre. Preostalih 55% podijeljeno je između 19 drugih naslova.