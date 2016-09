Pokémon Go kreće na put prema dolje

Pokémon Go je u kratkom vremenu postao vrlo popularan te je unatoč brojnim upozorenjima kako postoje sigurnosni rizici koji se mogu iskoristiti za povredu korisnikove privatnosti ubrzo zasjeo na prvo mjesto ljestvice najpopularnijih aplikacija u SAD-u. Ništa manja zainteresiranost nije zabilježena ni u ostatku svijeta gdje je npr. samo u Velikoj Britaniji zabilježeno više od 290 incidenata koje su prouzročili sami igrači –od kršenja prometnih pravila do pljački drugih igrača.



Također zahvaljujući Pokemonima u svijetu je zabilježena i veća prodaja prijenosnih punjača baterija, a čak je i veliki Apple najavio dolazak Pokémona i na njihovu platformu watchOS, odnosno na njihov pametni sat.

No, zadnji podaci tvrtke Slice Inteligence pokazuju kako je interes za Pokémonima u velikom padu. Tvrtka navodi kako je ovu mobilnu igru do sada napustilo oko 79% korisnika koji su svoje napredovanje bili voljni plaćati pravim novcem.



No, njezini tvorci još uvijek imaju razloga za zadovoljstvo jer se Pokémoni i dalje nalaze na prvom mjestu u SAD-u te još uvijek generiraju oko 28% prihoda na tržištu mobilnih igara. Usporedbe radi, na drugom mjestu te ljestvice se nalazi Candy Crach Saga koja donosi ukupno 4,5% prihoda.