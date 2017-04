Pokreću se dva nova diplomska studija - podatkovnog smjera i razvoja računalnih igara

Novi smjerovi diplomskih studija Algebre predstavljeni su danas u sklopu Microsoft WinDays17 konferencije.



Uz postojeće smjerove na diplomskim studijima – a radi se o programskom i sistemskom smjeru – Visoko učilište Algebra od predstojeće akademske godine studij primijenjenog računarstva proširuje dvama novim smjerovima, podatkovnim smjerom (Big Data) i smjerom razvoja računalnih igara (Game Development). Oba studija, poput ostalih diplomskih studija na Visokom učilištu Algebra, počinju sa sljedećim ljetnim semestrom, a predstavljaju dodatni dokaz usmjerenosti Visokog učilišta Algebra na ključna tehnološka područja koja već danas iz temelja mijenjaju svijet tehnologije i njezin utjecaj na današnje poslovanje. Noviteti u studijskim programima predstavljeni su danas na konferenciji Microsoft WinDays17, na kojoj Algebra sudjeluje kao obrazovni partner.



"Kada promatramo naše bivše studente koji su razasuti širom svijeta u kompanijama kao što su Google, Microsoft, IBM, VMware, Intel, Dell ili Amazon jasno je da moramo biti odgovorna institucija koja studente priprema za globalne karijere. Upravo zbog toga, danas smo javnosti prezentirali studijske programe koji će našim studentima biti odskočna daska za budućnost u svijetu nezaustavljivih tehnoloških trendova, a prvi su takvi u široj regiji", izjavio je predsjednik upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra, Hrvoje Balen, predstavljajući nove smjerove na diplomskom studiju.



Podatkovni smjer fokusiran je na Big Data/Data Science problematiku te potrebe današnjih i budućih inženjera računarstva da što bolje odgovore na izazove koji se i s tehnološke i s poslovne strane pojavljuju u tvrtkama zbog sve veće količine podataka koje je potrebno analizirati, arhivirati i iz njih izvući analitiku važnu za poslovanje. Na ovom će se smjeru obrazovati budući podatkovni stručnjaci, analitičari, specijalisti za poslovno izvještavanje (BI, business intelligence), podatkovni inženjeri (analitičari, arhitekti, istraživači) kao i, općenito, budući voditelji IT projekata i inženjeri za implementaciju sustava e-poslovanja i drugih poslovnih rješenja.



Studij kroz obvezne kolegije pokriva područje analize podataka i temeljne kompetencije na diplomskoj razini, a kroz izborne kolegije specijalizacije unutar ovog usmjerenja omogućava usmjeravanje i profiliranje unutar strojnog učenja, vizualizacije podataka i pohrane podataka.



"Kolegiji koji čine podatkovni smjer vezani su uz kombinaciju tehničkih, analitičkih i poslovnih vještina koje su već danas nužne podatkovnim stručnjacima, inženjerima i analitičarima, ali čija će vrijednost u narednim godinama još više rasti. Studij donosi izraziti naglasak na IT i tehnologiju, te potom i na analitiku. Procesi digitalne transformacije od tvrtki i drugih vrsta organizacija zahtijevaju da se još snažnije oslone na podatke koje svakodnevno prikupljaju a često ih još ne koriste za stjecanje poslovne dobrobiti ili konkurentske prednosti. Problem iskoristivosti podataka postoji u svim sferama ljudskog djelovanja, poput obrazovanja, zdravstva i drugih, te predstavlja velik izazov - a jedini pravi odgovor može ponuditi podatkovna znanost. Pokretanje podatkovnog usmjerenja na diplomskom studiju Visokog učilišta Algebra zapravo upotpunjuje širu priču i našu strategiju u području podatkovne znanosti koju smo, kao prvi u široj regiji, pokrenuli uvođenjem diplomskog studija digitalnog marketinga", komentirao je uvođenje podatkovnog smjera na diplomskom studiju primijenjenog računarstva voditelj ovog smjera, doc. dr. sc. Robert Kopal, prodekan za istraživanje i razvoj na Visokom učilištu Algebra.



Smjer razvoja računalnih igara razvijen je kako bi studentima pružio sva potrebna znanja iz jednog od najpropulzivnijih područja multimedijske industrije. U godini u kojoj će prihod industrije računalnih igara premašiti 100 milijardi dolara, Visoko učilište Algebra pokreće studijski smjer koji će studentima podjednako dati vještine vezane uz programerska znanja, kao i one koje počivaju na kreativnosti i interdisciplinarnim područjima vezanim uz dizajn. Virtualna i proširena stvarnost danas u velikoj mjeri utječu na daljnji razvoj ovog sektora, a od kreativnih stručnjaka koji se bave razvojem računalnih igara očekuje se da dobro vladaju s više razvojnih okruženja za produkciju računalnih igara.



Struktura kolegija unutar usmjerenja osmišljena je tako da prepoznaje postojeće zahtjeve za znanjima i vještinama u ovoj industriji, ali jednako tako anticipira i buduće trendove razvoja. Izbor odgovarajućih razvojnih alata koji se koriste na studiju omogućuje studentima razvoj igara za različite platforme, od onih mobilnih do klasičnih konzola ili PC-a. Studenti koji završe ovaj smjer moći će samostalno planirati i izrađivati 2D/3D igre, temeljiti svoje proizvode na proširenoj i virtualnoj stvarnosti (AR, VR), znat će izrađivati i aplicirati 3D modele u igrama, usavršavati ergonomiju igara te će, općenito, razumjeti tržišne principe i tehnike monetizacije računalnih igara.



"U sklopu daljnjeg smjera razvoja računalnih igara, što je područje koje će se nastaviti intenzivno razvijati, kao Visoko učilište Algebra težimo postati i regionalni centar za razvoj i primjenu rješenja u području virtualne stvarnosti (VR) kroz suradnju s globalnim programom VR First. Uz sva spomenuta područja, to znači da ćemo našim studentima moći približiti ove tehnologije na posebno aktualan i primjenjiv način, te da će novi smjer studija predstavljati svojevrsni razvojni centar za VR projekte, ne nužno samo u industriji razvoja igara. Suradnja u sklopu programa VR First dokaz je kvalitete i aktualnosti obrazovanja koje se stječe u sklopu diplomskog studija na ovom smjeru te naše orijentacije na tehnologije budućnosti", rekao je o novom smjeru njegov voditelj, Predrag Šuka.



Cijena studija je ista kao i za ostale smjerove u Algebri, a iznosi četiri tisuće eura godišnje (dva semestra).