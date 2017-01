Pola milijarde dolara za Božić potrošeno na mobilne aplikacije

Google Play i App Store, dvije najveće svjetske trgovine mobilnim aplikacijama, proteklog su Božića ostvarile rekordne prihode. Prema podacima koje je prikupila kompanija Sensor Tower, od 24. do 26. prosinca ukupni je promet na ovim dvjema trgovinama premašio 500 milijuna američkih dolara – što je najbolji rezultat ikada, te čini porast od čak 52% u odnosu na prošlu godinu.

Više od 87%, odnosno oko 439,5 milijuna dolara potrošeno je na mobilne igre. U usporedbi s prošlogodišnjih 289 milijuna i ovdje se bilježi rast od 52%. Kupovina ostalih aplikacija porasla je s 41,3 na 61,2 milijuna dolara (+48%).

Pet igara s najvećim prihodima tijekom božićnoga vikenda bile su: Clash Royale, Monster Strike, Clash of Clans, Pokémon GO, te Fate/Grand Order. Najveću zaradu među ostalim aplikacijama zabilježili su LINE, Netflix, Tinder, HBO NOW, i Pandora.