Na pomolu silicijeva super-baterija

Princip rada litij-ionske baterije je jednostavan. Baterija koju nalazimo u našim mobitelima i laptopima ima katodu od litija, točnije od njegove slitine s kadmijem ili smjese sa željezovim fosfatom. Pozitivna elektoda, anoda, napravljena je pak od grafita. Kada se baterija puni litijevi ioni (Li+) putuju od katode prema anodi gdje se spajaju s elektronima koje su izgubili na katodi. Tako ponovno nastaju litijevi atomi koji ulaze u kristalnu rešetku grafita, umećući se između slojeva ugljikove heksagonske mreže. Kad se baterija prazni događa se obratno. Tada litijevi ioni putuju od anode prema katodi, a prate ih elektroni koji putuju žicom u obliku električne struje, razumije se.



Kapacitet baterije ovisi najviše o tome koliko grafitna anoda može primiti litija. Za vezivanje jednog atoma litija treba, teoretski, šest atoma ugljika. Kad se to pretvori u masene omjere, proizlazi da na svaki gram litija dolazi 10 grama ugljika. Drugim riječima, grafitna anoda ne može ni teoretski sadržavati više od 9 % litija.



I tu bi bio kraj priče, da se Yi Cui, američki znanstvenik kineskog podrijetla sa Sveučilišta Stanford, nije dosjetio da ugljik zamijeni njegovim susjedom u periodnom sustavu elemenata, naime silicijem. Iako je atom silicija 2,3 puta teži od atoma ugljika, on može vezati čak četiri atoma litija. Drugim riječima sicijeva bi anoda, naravno teoretski, mogla sadržavati 50 % litija. Kad se uzmu u obzir i druge prednosti silicijeve baterije, kineski se znanstvenik nada kako će uspjeti napraviti bateriju koja će moći uskladištiti deset puta više energije od današnjih litij-ionskih baterija. Kako one imaju 700 Wh/l, to bi značilo čitavih 7 kWh/l. Kad se to prevede u druge jedinice dobiva se 25 MJ/l, a to se već približava ogrijevnoj vrijednosti benzina, koja iznosi 47,3 MJ/kg.



Tako to stoji - u teoriji. Veliki problem sa silicijevom anodom je da ona pri vezivanju litija povećava volumen tri do četiri puta. Takva naprezanja silicij teško, zapravo nikako ne podnosi: anoda se pri ciklusima punjenja i pražnjenja mrvi, a kapacitet baterije opada.



Prije osam godina Cui je pokušao problem mrvljena silicijeve anode riješiti tako što ju je izveo kao skup nanoniti (nanowires). Nakon deset ciklusa punjenja i pražnjenja, baterija je zadržala 75 % početkog kapaciteta. Drugo, još bolje tehničko rješenje zove se “šipak” (pomegranate). To ime potpuno odgovara jer su nanočestice silicija zatvorene u kuglice od grafena (jednoslojnog grafita) promjera 100 nm, da bi se opet udružile - poput zrna šipka - u “plod” promjera 1-10 μm. U svom električki vodljivom i od prodora elektrolita zaštićenom kavezu nanočestice silicija mogu povećavati volumen pri primanju litija, a da ne pukne ni “šipkov plod” ni njegove “sjemenke”.



Zahvaljujući toj tehničkoj inovaciji Cui je sa suradnicima uspio napraviti bateriju koja je očuvala čak 97 % početnog kapaciteta nakon tisuću ciklusa punjenja i pražnjenja. Ujedno su uspjeli povećati kapacitet anode na 3050 mAh/g ili 1270 mAh cm-3, čime je više nego dvostruko nadmašila grafitnu elektrodu (600 mAh cm-3). (Za usporedbu olovni akumulator ima kapacitet 10-30 mAh/g te skladišti oko 30 Wh/kg.)



No jedno je teorija, drugo je pokus u laboratoriju, a treće je proizvodnja. Tvrtka Amprius, koju je osnovao kineski znanstvenik, uložila je više od stotinu milijuna dolara za komercijalizaciju litij-silicijevih baterija. Nešto se od toga pojavilo i na tržištu. U Kini se proizvode silicijeve baterije temeljene na nanonitima, no one su samo 10 % bolje od klasičnih litij-ionskih baterija. Tvrtka Amprius je izradila poboljšani prototip takvih baterija - 40 % većeg kapaciteta.



Do baterija koja bi se po količini uskladištene energije mogla mjeriti s benzinom još je dalek put. To ipak ne obeshrabruje kineskog znanstvenika. “Želim promijeniti svijet, ali se i obogatiti”, kaže doktor Cui dodavši: “Ali prije svega želim promijenti svijet.” Pa sad…