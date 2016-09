Od ponedjeljka tvitajte duže

Promjena koju su iz Twittera najavljivali još u svibnju ovoga će mjeseca zaživjeti, doznaje The Verge. Na ovoj će društvenoj mreži od narednog ponedjeljka, 19. rujna, biti moguće objavljivati nešto duže poruke. I dalje će one morati biti dugačke najviše 140 znakova, no u taj limit više neće ulaziti priloženi linkovi, slike, GIF-ovi, videi, ankete, kao niti citirani tvitovi.

Tviteraši će dakle, za svoje izražavanje dobiti cijelih 140 znakova, bez obzira što su uz objavu priložili. U 140 znakova neće ulaziti niti korisnička imena drugih korisnika, ako su (primjerice, kod odgovora na poruku) stavljena na sami početak tvita.