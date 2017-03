Porsche Designov Book One kao konkurencija Surfaceu

Porsche Design je na ovogodišnjem MWC-u predstavio svoj high-end 2-u-1 prijenosnik, Book One, kojim namjerava konkurirati Microsoftovom Surfaceu.



Novi Book One ističe se svojim dizajnom (što nije čudno s obzirom pod čijim brandom dolazi na tržište), ali i hardverskim značajkama. Dolazi s kućištem od brušenog aluminija i šarkama od nehrđajućeg čelika koje omogućuju zakretanje zaslona uređaja za 360 stupnjeva. Iste šarke osim zakretanja omogućuju i odvajanje zaslona od ostatka uređaja, zbog čega se Book One može koristiti i kao tablet.



Što se tiče hardverskih značajki, Book One donosi 13,3-inčni IPS zaslon s QHD+ rezolucijom (3200x1800 piksela), Intelov Core i7-7500U Kaby Lake procesor sedme generacije, 16 GB LPDDR3 RAM-a (na ), Intelovu HD Graphics 620 grafiku, prednju 5-megapikselnu kameru, SSD disk od 512 GB za pohranu podataka i operativni sustav Windows 10 Pro.



Baterija od 70 Wh osigurat će autonomiju od oko 14 sati, s time da je baterija podijeljena na 45 Wh u tipkovnici i 25 Wh u zaslonu, stoga će, kada se koristi kao tablet, Book One imati autonomiju od 5 sati.



Od posebnosti vrijedi istaknuti prednju infracrvenu kameru za autentifikaciju putem Windows Hello funkcionalnosti, tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem, Precision Touchpad i aluminijsku stylus olovku koju je dizajnirao Wacom (magnetski je pričvršćena s desne strane zaslona).



Od priključaka su dostupna po dva USB Type-C i dva USB 3.0 priključka pune veličine, a tu je dedicirani USB Type-C priključak s podrškom za Thunderbolt 3. Book One je za Porsche Design proizvela tajvanska tvrtka Quanta Computer, a na europsko tržište stiže u travnju s cijenom od 2795 eura.