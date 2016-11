Posebni BIOS s podrškom za Linux na Yoga laptopima

Nedavno se odvila prava mala afera vezano uz Lenovove Yoga 900S i Yoga 710S laptope. Podsjetimo, jedan od kupaca je primijetio kako nema mogućnost instalacije Linuxa na svoj Yoga 900S laptop, već isključivo Windowsa 10. Kako to obično biva svoje otkriće je objavio na Redditu nakon čega je krenula svojevrsna hajka na Lenovo.



No, ubrzo se oglasio i sam proizvođač demantirajući kako postoji urota između Lenova i Microsofta, a kojoj je cilj onemogućiti instalaciju Linuxa. Štoviše problem je bio u samom Linuxu, odnosno u njegovom kernelu koji tada nije podržavao Lenovov način konfiguriranja RAID-a za kojeg su bili potrebni posebni driveri da bi OS mogao uopće vidjeti SSD.



Lenovo je na kraju ipak uložio dodatan trud i izdao posebnu inačicu "Linux Only" BIOS-a za navedene laptope kojoj je dodana AHCI opcija pa je sada moguće instalirati i Linux. Ipak, sama tvrtka se ograđuje od BIOS-a navodeći da isti nije službeno podržan s njihove strane. U slučaju bilo kakvih problema ne trebate pokušavati kontaktirati njihovu službu za korisnike – prepušteni ste sami sebi i Internetu.



Korisnici koji su već isprobali novi BIOS javljaju da je moguć čak i dual-boot, odnosno suživot Linuxa i Windowsa unatoč tome što Lenovo ne preporuča korištenje Windowsa nakon nadogradnje na ovu "Linux Only" inačicu BIOS-a.