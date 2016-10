Posljednji tjedan za prijavu na stipendijski natječaj e-Leadership MBA studija

Svega je nekoliko dana do konačnog roka za prijavu kandidata na stipendijski natječaj za e-Leadership MBA studij kojega od ove godine provode Visoko učilište Algebra i IgBS. Diplomski MBA studij e-Leadershipa (e-Vođenja) kreće ove jeseni, a izvodit će ga, na engleskom jeziku, većim dijelom nastavnici s University of Indiana, Kelley School of Business, jedne od vodećih američkih poslovnih škola prema uglednom poslovnom časopisu Bloomberg, dok su pojedine specifične teme rezervirane za hrvatske i europske profesore.



Ukupna je vrijednost stipendijskog fonda gotovo 400.000 kuna a krajnji rok za prijavu zainteresiranih kandidata je 8. listopada 2016.

Posebni uvjeti stipendiranja su predviđeni za diplomante Algebrinih tehnoloških studija, ali je predviđena i mogućnost pohađanja tehnoloških MBA modula za diplomante IgBS-a. Kandidati koji se žele prijaviti za ovu stipendiju moraju imati minimalno 3 godine relevantnog radnog iskustva, 180 ECTS bodova te moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika.



Kandidat za stipendiju moderan je lider koji koristi tehnologiju u razvoju poslovanja i rukovođenju ljudima, a uz tradicionalne liderske vještine može pokazati i inovativan pristup u uvjetima digitalne ekonomije. Više informacija o stipendijskom natječaju, mogućnostima prijave i tijeku selekcijskog procesa zainteresirani će pronaći na: http://eleadership.mba/scholarships/, ili izravnim kontaktom na: info@eleadership.mba.



e-Leadership MBA studij Visokog učilišta Algebra jedinstven je studij ove vrste u ovom dijelu Europe te se po mnogočemu može smatrati inovativnim jer se posve uklapa u procjene Europske unije oko potreba za školovanjem profesionalaca ovog profila (procjenjuje se da će do 2020. u EU nedostajati oko 200.000 poslovno-tehnoloških profesionalaca s odgovarajućim kvalifikacijama). Budući e-Leaderi, osim poslovnih znanja vezanih uz vođenje tvrtki, morat će imati i čvrsta, vertikalna znanja iz digitalnih područja, odnosno moraju dobro razumjeti i tehnološke aspekte informacijskih tehnologija i njihovu poslovnu primjenu, kako bi mogli voditi digitalnu transformaciju tvrtki ili osnivati vlastite projekte koji "izazivaju" tradicionalne modele poslovanja.



"Od budućih kandidata očekujemo da razumiju potrebu za promjenama, za uvođenjem inovativnih procesa i rješenja, te da razumiju načine na koji se danas mijenjaju poslovni modeli. E-Leaderi donose vrijednosti svojoj organizaciji, stoga među budućim stipendistima tražimo osobe koje žele i mogu pokrenuti a potom i nositi promjene", kaže Ratko Mutavdžić iz Microsofta (CEE PS Director, Cloud Services), član žirija za izbor stipendista. "Ta osoba želi biti nositelj promjena u organizaciji (tzv. intrapreneur) a svoja iskustva temelji na suradnji unutar i izvan organizacije, kako s partnerima tako i s konkurencijom. Povrh svega, kandidati koje tražimo razumiju kako se koriste tehnološke platforme, razumiju trendove automatizacije i dijeljenih servisa, ali i da se napredak uvijek temelji na kvaliteti pojedinca i suradnji grupe", naglašava Mutavdžić.



O potrebama gospodarstva za ovom vrstom profesionalaca, Katarina Šiber Makar, članica uprave IN2 te također članica žirija za odabir stipendista, kaže: "Digitalne tehnologije današnjice potpuno su promijenile očekivanja i potrebe klijenata i poslovne modele i načine funkcioniranja kompanija. Sve veći broj eksperata i menadžera u svojim radnim okruženjima nalaze se u situacijama da vode ili sudjeluju u različitim digitalnim promjenama i inicijativama za koje su rijetko adekvatno pripremljeni. Od polaznika očekujem da su otvoreni prema 'drugačijem', kolaborativni, spremni biti dio promjene i voditi promjene, podržavaju i motiviraju inovacije i kreativnosti, razumiju prednosti koje digitalne tehnologije mogu donijeti poslovanju i razumiju očekivanja digitalnih generacija".



"Kako istraživanja pokazuju, lideri su jedan od glavnih razloga radi kojeg zaposleni biraju ostaju li ili odlaze iz organizacija. ICT kao jako mlada industrija nema dovoljno kvalitetnih lidera koji bi ispratili njen vrtoglavi rast, a e-Leadership MBA program adresira taj nedostatak i daje jedno od rješenja kroz plan i program izgradnje upravo ovakvih kadrova", naglašava Luka Babić, voditelj ljudskih resursa u Infobipu, psiholog s diplomom Harvarda, za koje je kao suradnik također provodio ulazne intervjue. "Pored osnovnih kriterija za prijavu, od kandidata za ovu stipendiju očekujem da pokažu visoku razinu znatiželje, mogućnosti samorefleksije i motivirajuću karizmu.

Ključno je da kandidati imaju sliku ciljeva koje žele ostvariti sudjelovanjem u ovom programu i da znaju koji je sljedeći korak u njihovoj karijeri", naglašava Babić.