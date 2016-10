Poslovni Facebook zove se Workplace i dostupan je svima

Dugo razvijana inačice Facebooka, izdvojena od osnovne društvene mreže i namijenjena korištenju na radnom mjestu, danas je konačno postala dostupna svima zainteresiranima. U proteklih više od godinu dana ovu su inačicu Facebooka testirale odabrane kompanije, a trenutačno ih ima više od 1.000 diljem svijeta koje svojim zaposlenicima omogućavaju ovaj način suradnje i komunikacije.

Danas je, pak, Facebook at Work doživio promjenu imena i širenje dostupnosti. Sada ga može implementirati bilo koja kompanija u svijetu koja to poželi, a pronaći će ga pod novim imenom –Workplace by Facebook.

Workplace omogućava sve načine komunikacije kao i "obični" Facebook – chat, postove i komentare, video prijenose uživo, i slično, a kompanije ga već koriste na razne inovativne načine. Neke umjesto slanja internih obavijesti e-mailom istu samo postave na ovu mrežu, neke komuniciraju s udaljenim radnicima putem Live videa, i slično.

Korištenje Workplacea se naplaćuje kompanijama i to prema broju mjesečno aktivnih korisnika. Cijena se kreće od 3 dolara po korisniku mjesečno (za kompanije s do 1.000 korisnika), dok veće kompanije plaćaju manje. One s 1.000 do 10.000 korisnika plaćaju 2 dolara mjesečno, a sve kompanije s više od 10.000 zaposlenika na Workplaceu plaćaju tek dolar po korisniku mjesečno. Neprofitne organizacije i obrazovne institucije Workplace mogu koristiti bez naknade.

Ova društvena mreža nastala je kao interni projekt Facebooka, izrađen kako bi njegovi zaposlenici mogli neometano komunicirati na radnom mjestu, te kako ne bi miješali privatne i poslovne kontakte, razgovore i informacije. Duži niz godina samo su njihovi zaposlenici imali privilegiju koristiti ovako prilagođenu mrežu, a tada se rodila ideja o lansiranju iste mogućnosti i za druge. Koliko će biti uspješna i prihvaćena, teško je predvidjeti, no inicijalne reakcije kompanija iz testiranja Facebooku daju razloge za optimizam.