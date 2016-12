Postoje li zvijezde od tamne tvari?

Sve ono što vidimo, planeti, oceani, život i zvijezde, izgrađeno je od atoma, odnosno od tzv. barionske tvari. No ona čini tek pet posto svemira. Oko 25 posto otpada na tamnu tvar, a oko 70 posto na tamnu energiju.



Postojanje tamne tvari pretpostavio je još 1930-ih astronom Fritz Zwicky koji je vidio da se zvijezde u vanjskim dijelovima galaksija kreću previše brzo da bi ih gravitacija vidljive tvari mogla zadržati da ne odlete u svemir. Poznato je da se planeti u Sunčevom sustavu oko matične zvijezde okreću sve sporije što su udaljeniji. Primjerice, Plutonu treba oko 248 godina da obiđe Sunce, a Merkuru oko 88 dana. Da nije tako, centrifugalna sila, koja raste s brzinom rotacije i s radijusom putanje po kojoj se planeti kreću, izbacila bi ih iz sustava jer bi bila veća od centripetalne, odnosno od gravitacijske privlačnosti Sunca. Zwicky je na temelju svojih podataka pretpostavio da bi tamne tvari u svemiru trebalo biti najmanje 10 puta više nego vidljive.



Njegova promatranja 1960-ih potvrdila je još preciznijim opažanjima Vera Rubin, a potom 1970-ih Jim Peebles i Jerry Ostricker. Rubin je uočila da se zvijezde na samom rubu galaksije okreću istim brzinama rotacije kao i zvijezde koje se nalaze blizu njezina središta. Nedavna promatranja pokazala su da to čak vrijedi i za plinove vodika koji se nalaze još dalje, na udaljenim rubovima galaksija.



Dakle, na temelju neobično brzih rotacija vanjskih dijelova galaksija astrofizičari su zaključili da mora postojati neki halo, odnosno aureola nevidljive tvari koja svojom velikom gravitacijom zvijezde drži na okupu. Štoviše, prema suvremenoj kozmologiji ta je tamna tvar svojevrstan kostur oko kojeg su se formirale i goleme nakupine galaksija. Drugim riječima, bez tamne tvari ne bi bilo galaksija, bez njih ne bi bilo zvijezda, a bez njih ni planeta niti života.



Misterij građe tamne tvari

No što je točno tamna tvar ostalo je nerazjašnjeno više od 80 godina, sve do današnjih dana. Budući da tamna tvar ne ulazi u interakcije s običnom tvari, osim gravitacijski, te da ne zrači, ne apsorbira niti reflektira svjetlost, odnosno elektromagnetske valove, vrlo ju je teško registrirati. Zato se i zove tamna tvar.



Ipak, na njeno postojanje ukazuju i neke druge pojave, ne samo okretanje zvijezda u galaksijama. Prema suvremenoj kozmologiji svemir je nastao u velikom prasku. Kozmičko pozadinsko mikrovalno zračenje, svojevrsna svjetlosna jeka velikog praska, oblikovano oko 450.000 godina kasnije, kada se plazma dovoljno ohladila da su se iz nje formirali atomi pa je svemir postao proziran za svjetlost, pokazuje da je materija u ranom svemiru bila vrlo ravnomjerno raširena. No NASA-in teleskop COBE pokazao je 1992. da u njemu ipak postoje određene varijacije, odnosno da su se neki dijelovi svemira zgusnuli za nekoliko tisućinki postotaka u odnosu na druge. Te jedva uočljive nakupine materije, svojevrsno sjeme kreacije, postupno su se povećavale zahvaljujući svojoj gravitaciji. Na taj način s vremenom su nastale galaksije i skupovi galaksija.



Međutim, prema tom modelu 13,7 milijardi godina, koliko je star svemir, nije moglo biti ni približno dovoljno dugo razdoblje da se formiranje svih golemih struktura koje danas postoje u njemu objasni isključivo gravitacijskim efektima malenih grudica u njegovoj ranoj fazi. Svemir kakav postoji danas mogao je nastati samo ako u njemu ima mnogo više materije nego što je uspijevamo vidjeti.



Dakle, u svemiru mora postojati tamna tvar. Da stvar bude zanimljivija njen pretpostavljeni udio od oko 25 posto upravo je dovoljan da popuni nedostatak u modelu velikog praska. Stručnjaci stoga smatraju da je snažna gravitacija tamne tvari u ranom svemiru ubrzala nakupljanje, odnosno grudanje vidljive tvari.



Tamne zvijezde

U potrazi za misterioznom tamnom tvari danas sudjeluje stotinjak znanstvenih timova iz cijeloga svijeta.



Jedna od njih je i astrofizičarka Katherine Freese sa Sveučilišta Michigan. Freese, kao i brojni drugi fizičari, smatra da bi najbolji kandidat za temeljne čestice tamne tvari mogli biti tzv. WIMP-ovi što je skraćenica od weakly interacting massive particles. To su hipotetske čestice koje su same sebi antičestice što znači da se međusobno anihiliraju kao što se anihiliraju čestice obične materije i antimaterije, primjerice proton i antiproton, a također i fotoni međusobno. Za WIMP-ovima se traga i u laboratorijima na Zemlji i u svemiru. Zanimljivo je da prema relativističkoj kvantnoj teoriji polja, koja pretpostavlja da svaka čestica ima odgovarajuću antičesticu, u našem postojećem atlasu čestica postoji određena praznina koju WIMP-ovi lijepo popunjavaju. Oni se nalaze posvuda, kroz nas u svakoj sekundi prolaze milijuni, a njihova interakcija s vidljivom materijom očituje se uglavnom samo kroz gravitaciju.



Naš fizičar Ivica Puljak s FESB-a u Splitu kaže da postoji mogućnost da se tamna tvar stvori u sudarima protona u Velikom hadronskom sudaraču (LHC).



- „Budući da te čestice tamne tvari, koje još nismo otkrili, ne sudjeluju u interakcijama s običnom materijom, osim gravitacijski, mi ih ne bismo mogli izravno detektirati, nego bismo ih uočili provjeravajući zakon o očuvanju energije i količine gibanja. Naime, ako bi se čestice tamne tvari proizvele u interakcijama protona, mi bismo uočili da jedan dio energije naizgled nedostaje što bi posredno ukazalo na postojanje novih čestica“, za Bug je rekao Puljak.



„Na sličan način mjerimo i takozvane neutrine. U dosadašnjim mjerenjima nismo vidjeli takve fenomene pa smo postavili granice na postojanje čestica tamne tvari, a potragu nastavljamo i dalje“, dodao je.



Znanstvenici smatraju da bi se tragovi postojanja tamne tvari morali moći otkriti i u svemiru. Naime, u njihovoj anihilaciji trebale bi nastajati gama-zrake, neutrini i kozmičke zrake. Freese i njezini kolege, štoviše, vjeruju da su zvijezde izgrađene od tamne tvari odigrale važnu ulogu u evoluciji svemira te da bi se neke možda i danas mogle registrirati. Jedan zanimljiv rad na tu temu objavila je 2009. godine u časopisu New Journal of Physics. U njemu je zajedno s kolegama prilično podrobno opisala kako bi te zvijezde trebale izgledati.



Iako se nazivaju tamnima, one bi morale vrlo snažno zračiti u nevidljivom dijelu spektra, a također bi morale biti goleme, milijunima puta veće od Sunca. Prema izračunima Freese i njezinog tima one bi mogle imati promjere od nekoliko astronomskih jedinica, odnosno nekoliko udaljenosti od Sunca do Zemlje i morale bi biti prilično hladne. U njima je u ranom svemiru bilo i tamne tvari i vidljive tvari. No u početku je dominirala anihilacija WIMP-ova u kojoj se stvarala toplina, a zbog tih procesa zvijezde se nisu mogle urušiti i sabiti kako bi se pokrenuo proces fuzije koji bi upalio vidljivu tvar. Stoga su te zvijezde morale biti golemi oblaci vodika i helija, relativno niske temperature. Ako su neke preživjele do današnjih dana, mogle bi se otkriti po emisijama gama-zraka, neutrina i antimaterije koje bi bile povezane s oblacima hladnog molekularnog vodika koji inače ne bi stvarao čestice takvih energija.



Freese se nada da će to uspjeti učiniti novi teleskop James Webb koji bi trebao biti lansiran 2018. Koncentracija tamne tvari, odnosno WIMP-ova trebala bi biti najveća u područjima u kojima vlada snažna gravitacija. Na takvim mjestima ona bi morala biti dovoljna da se pokrenu veći razmjeri njihove međusobne anihilacije koja je inače rijetka jer je njihova gustoća u svemiru u odnosu na njihov udarni presjek vrlo niska. To znači da bismo specifične znakove njihove anihilacije, poput viška gama-zraka, trebali bilježiti na mjestima kao što je primjerice središte naše galaksije. Znanstvenici očekuju da bi valne duljine takvih gama-zraka mogle otkriti više podataka o masi i drugim svojstvima WIMP-ova, odnosno tamne tvari.



Freese smatra da bi otkriće tamne tvari i tamnih zvijezda promijenilo naše viđenje svijeta koliko i spoznaja da je Zemlja okrugla, a ne ravna ploča.



Nenad Jarić Dauenhauer po vokaciji je fizičar, a od 2000. godine do danas bavi se novinarstvom na Internetu pokrivajući u prvom redu znanstvene i školsko-obrazovne teme.