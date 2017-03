Povećanje minimalne brzine Interneta B.neta na 30Mbit/s

Svi novi korisnici samostalnog 1D Internet paketa umjesto 20 Mbit/s surfaju pri brzinama do 30 Mbit/s, 2D paket umjesto dosadašnjih 30Mbit/s nudi brzinu interneta do 50 Mbit/s, a korisnici 3D paketa umjesto pri brzinama od 50 Mbit/s, surfaju pri brzinama do 70 Mbit/s. Svi paketi nude flat Internet, a cijena za krajnje korisnike ostaje nepromijenjena.



Korisnici u Turbo 3D paketu za 199 kuna mjesečne naknade tijekom 24 mjeseca dobivaju neograničeni Internet brzine do 70 Mbit/s, neograničene pozive prema svim fiksnim mrežama te Vip i Tomato mobilnim mrežama te više od 40 TV programa kao i interaktivne usluge Pauza, Premotaj od početka te 10 sati Snimalice bez dodatne naknade.