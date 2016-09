Poznate cijene iPhonea 7 u Hrvatskoj

Ako pratite vijesti vezane za novi iPhone, onda zasigurno već znate da će ove godine po prvi puta Hrvatska biti uključena već u drugi val lansiranja, samo tjedan dana nakon početka prodaje u SAD-u, Velikoj Britaniji i nekolicini najvećih tržišta.



Prednarudžbe za iPhone 7 i 7 Plus već nekoliko dana zaprimaju Vipnet, Store, iStyle i Sancta Domenica, od danas to čine HT i HGSpot. U nastavku donosimo pregled cijena koje su do sada objavljene.

Hrvatski Telekom

Apple iPhone 7 s 32GB spremišnog prostora te bojama kućišta Black, Silver, Gold i Rose Gold moguće je u pretprodaji uzeti u sklopu tarife 'Najbolja Imam sve' za 2.698 kuna jednokratno uz 90 kuna mjesečno. iPhone 7 sa 128GB spremišnog prostora dostupan je i u Jet Black boji kućišta, a ovi modeli su u sklopu pretprodaje dostupni u istoj tarifi za 3.498 kuna jednokratno i 90 kuna mjesečno.



iPhone 7 Plus sa 128GB spremišnog prostora i dvostrukim sustavom kamera od po 12MP koje rade kao jedna dostupan je od 4.498 kuna jednokratno i 90 kuna mjesečno u sklopu tarife 'Najbolja Imam sve'. Izdanje s 256GB spremišnog prostora dostupno je po cijeni od 5.298 kuna jednokratno uz 90 kuna mjesečno.



iStyle

iPhone 7 32 GB – 6.269 kn

iPhone 7 128 GB – 7.199 kn

iPhone 7 256 GB – 8.199 kn

iPhone 7 Plus 32 GB – 7.419 kn

iPhone 7 Plus 128 GB – 8.339 kn

iPhone 7 Plus 256 GB – 9.269 kn



Store

iPhone 7 32 GB – 6.530,21 kn

iPhone 7 128 GB – 7.498,96 kn

iPhone 7 256 GB – 8467,71 kn

iPhone 7 Plus 32 GB – 7.728,13 kn

iPhone 7 Plus 128 GB – 8.686,46 kn

iPhone 7 Plus 256 GB – 9.655,21 kn



HG Spot

iPhone 7 32 GB – 6.269 kn

iPhone 7 128 GB – 7.199 kn

iPhone 7 256 GB – 8.129 kn

iPhone 7 Plus 32 GB – 7.419 kn

iPhone 7 Plus 128 GB – 8.339 kn

iPhone 7 Plus 256 GB – 9.269 kn



Sancta Domenica

iPhone 7 32 GB – 6.268,50 kn

iPhone 7 128 GB – 7.199,10 kn

iPhone 7 256 GB – 8.135,10 kn

iPhone 7 Plus 32 GB – 7.424,10 kn

iPhone 7 Plus 128 GB – 8.342,10 kn

iPhone 7 Plus 256 GB – 9.269,10 kn