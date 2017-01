Poznati detalji o Moto G5 i Moto G5 Plus smartphoneima

Zahvaljujući američkoj regulatornoj agenciji FCC i rezultatima aplikacije CPU-Z, poznati su detalji o ovogodišnjim pametnim telefonima iz Moto G serije.



Po performansama nešto slabiji Moto G5 bi prema podacima agencije FCC trebao imati 5,5-inčni Full HD zaslon, 16 GB interne memorije (proširive microSD karticama) i bateriju s kapacitetom od 3000 mAh (s dodatkom podrške za brzo punjenje). Glavna kamera donosi 13-megapikselni, a selfie kamera 5-megapikselni senzor, a postoji podrška i za NFC.



S druge strane, Moto G5 Plus će prema podacima iz aplikacije CPU-Z također imati 5,5-inčni Full HD zaslon, osmojezgreni Snapdragon 625 čip, Adreno 506 grafiku, 4 GB RAM-a, 32 GB interne memorije (proširive microSD karticama) te bateriju od 3100 mAh (s podrškom za brzo punjenje). Glavna kamera je 13-megapikselna, a selfie-kamera je 5-megapikselna.



Što se tiče razlika između ova dva uređaja, to su količina RAM-a (3 GB kod običnog i 4 GB kod Plus modela), kapacitet baterije, razlika u kvaliteti kamera (u korist Plus modela) te prisustvo senzora otisaka prstiju na Plus modelu. Oba uređaja bit će predstavljena na MWC-u, 26. veljače ove godine. Obični Moto G5 bi na tržište trebao stići s cijenom od 325 eura, a Plus model s cijenom od 440 eura.