Poznati motivacijski govornik Miles Hilton-Barber nastupit će na WinDaysima17

Miles Hilton Barber

U susret konferenciji Microsoft WinDays17 koja će se održati od 25. do 28. travnja 2017. u Poreču, organizatori predstavljaju neke od najzanimljivijih predavača poslovnog i tehnološkog dijela konferencije.

Konferencija se ove godine održava pod sloganom „Iskoristimo potencijal“, a Business dio konferencije ima naglasak na nužnosti digitalne transformacije za uspjeh svake tvrtke i organizacije te posljedično stvaranju pametnog gospodarstva dok će tehnološki dio Konferencije uz brojne novitete i trendove fokus staviti na sigurnost informacijskih sustava.

Na Konferenciji će nastupiti brojni stručnjaci iz poslovnog i tehnološkog svijeta iz Hrvatske i inozemstva, a s obzirom da je jedna od ključnih riječi u današnjoj svakodnevici promjena, odnosno transformacija pojedinaca i organizacija jedan od predavača će biti svjetski poznati motivacijski govornik Miles Hilton-Barber. U svojem predavanju “Fulfilling your Personal and Business Potential in 2017 and Beyond” govorit će kako potencijali za rast ne ovise samo o promjenama u gospodarstvu ili neposrednom okruženju, već je primarna promjena u stavu pojedinaca prema trenutačnim okolnostima. U skladu s temom digitalne transformacije, Miles Hilton-Barber će u svom izlaganju prikazati radikalan, ali jednostavan skup životnih načela koji će omogućiti tvrtkama, pojedincima i organizacijama da postanu uspješni, unatoč velikim globalnim promjenama.

Inače, Miles Hilton-Barber je slijepi avanturist i jedan od trenutačno najtraženijih motivacijskih govornika u svijetu, koji je imao priliku govoriti na više od 1.100 korporativnih događaja u 70 zemalja. Od svoje 50. godine života, Miles je postavio brojne svjetske rekorde u podvizima ekstremne izdržljivosti na svih sedam kontinenata, vodeći se motom da su "ograničenja u našim životima samo ona koje smo prihvatili." Od njegovih mnogobrojnih avantura, ističe se činjenica da je prvi slijepi pilot koji je u mikrolaganoj letjelici preletio put od Londona do Sydneya, te je sudjelovao u utrci pješice po Sahari.

Drugi istaknuti predavač je Patrick O'Rourke, IT Director u tvrtki Microsoft, koji će se fokusirati na važnost korištenja napredne tehnologije kako bi tvrtke iskoristile podatke za detektiranje novih izvora prihoda i jačanje odnosa s kupcima. Također će podijeliti vrijedna iskustva o tome kako je IT odjel tvrtke Microsoft prošao digitalnu transformaciju.

Zanimljivo predavanje o sigurnosti informacijskih sustava održat će Damarys Vigil, pravnica u Microsoft odjelu Digital Crime Unit za Centralnu i istočnu Europu koja primarno radi na suzbijanju cyber kriminala, onemogućavanju zlonamjernih softvera te smanjivanju sigurnosnih rizika za korisnika. Naime, cyber sigurnost je jedan od najvećih izazova u IT industriji i s obzirom da je zbog rastućeg broja prijetnji nužan brz i koordiniran odgovor, Microsoft svake godine ulaže više od milijardu dolara u tom području. Microsoft posvećuje veliku pažnju sigurnosti podataka i privatnosti te pruža podršku organizacijama kroz korištenje najbolje tehnologije kako bi držali informacije sigurnima, uskladili poslovanje u cloudu te radi na suzbijanju cyber kriminala.

Tehnološki dio konferencije tradicionalno donosi brojne IT stručnjake pa će tako predavanja održati Leon Juranić, stručnjak za računalnu sigurnost koji je surađivao s mnogim uglednim tvrtkama, kao što je NASA, u poboljšavanju sigurnosti njihovih softverskih rješenja. On će prikazati koji su trendovi danas prisutni u hakerskoj zajednici, odnosno koje su joj mete, ali i tehnike, metode i ciljevi napada te koje su razlike današnjih napada naspram onih prije 10 godina. Leon će također pokazati tehnike i metode razvoja sigurnog programskog koda kao i načine izbjegavanja najčešćih sigurnosnih ranjivosti zbog kojih dolazi do kompromitacije računalnih sustava.

Zanimljivo će biti i predavanje Alena Delića, konzultanta za informacijsku sigurnost na području strateškog razvoja i upravljanja informacijskom sigurnošću te socijalnog inženjeringa, koji će pričati o najčešćim primjerima napada u domeni informacijske sigurnosti korištenjem socijalnog inženjeringa i tri najčešća vektora napada – direktnim kontaktom, telefonom i elektroničkom poštom. Tijekom drugog predavanja, Alen će prikazati stanje informacijske sigurnosti i povezanost s poslovanjem različitih kompanija, od start-upova do multinacionalnih kompanija, kroz defenzivnu i ofenzivnu prizmu s primjerima koji nisu bili medijski eksponirani.

Damir Dobrić, predavač, autor i stručnjak za Microsoft tehnologije, prikazat će razvojnim inženjerima najvažnije Microsoft Azure servise koji su sastavni dio Microsoftova IoT okruženja. Tijekom predavanja, kroz razne demonstracije, Damir će pokazati kako iskoristiti Azure kao platformu za izgradnju modernih industrijskih rješenja, onih za kućnu automatizaciju, kao i za Microsoft HoloLens sustav u poslovnim primjenama.