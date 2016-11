Predstavljen najbrži civilni zrakoplov

Startup kompanija Boom Technology dizajnirala je najbrži civilni zrakoplov ikad napravljen, te ga prozvala prvim neovisno razvijenim nadzvučnim zrakoplovom.

Vijest o nadzvučnim putničkim zrakoplovima već smo detaljnije obradili u Komentaru dana, no čini se da će mnogi entuzijasti ipak doći na svoje.

Boomov nadzvučni mlažnjak dvosjed nazvan je XB-1, a njegov prvi let planiran je već za sljedeću godinu.

Trenutno se radi na razvoju ovog aviona, pa se planira i putnička verzija koja bi trebala imati mjesta za 45 do 55 putnika. Sjedala ne bi bila spojena kao u sadašnjim avionima, nego bi bila pojedinačna, a svaki putnik bi imao sjedalo uz prozor, te prostor za prtljagu.

U ovu priču uključio se i Richard Branson, osnivač Virgin grupe koja ima i vlastitu aviokompaniju, te je naručio 10 ovakvih zrakoplova. Cijena izrade jednog iznosi 200 milijuna dolara.

Brzina ovih Boom aviona biti će 2,6 puta veća od sadašnjih zrakoplova, te 2,2 puta veća od brzine zvuka.

Još uvijek nije poznato kada će biti gotova putnička verzija, no zna se da će let ovakvim avionom od Londona do New Yorka trajati samo 3,5 sata, što je što je i više nego upola kraće od sadašnjih letova. Cijena povratne karte za ovakav let iznosit će 5000 američkih dolara.