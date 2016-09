Predstavljeni su HTC-ovi mobiteli Desire 10 Pro i Desire 10 Lifestyle

Nakon višemjesečnih šuškanja, HTC je konačno i službeno predstavio svoje nove mobitele iz Desire serije–Desire 10 Pro i Desire 10 Lifestyle. Kako im sami nazivi sugeriraju, snažniji i zanimljiviji hardver se nalazi unutar Pro modela, dok unutar Lifestyle modela prevladava osjetno slabiji hardver.



HTC Desire 10 ProHTC Desire 10 Pro opremljen je 5,5“ zaslonom FHD rezolucije, MediaTekovim Helio P10 SoC-em s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije i 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije koju je moguće naknadno proširiti za dodatnih 256 GB pomoću memorijske kartice.



Sa stražnje strane uređaja nalazi se glavna kamera rezolucije 20 MP koja je opremljena dvostrukom bljeskalicom i auto fokusom. Ovaj model bi ujedno mogao ponijeti i titulu „selfie friendly“ jer se s prednje strane nalazi kamera rezolucije 13 MP koja podržava i selfie panorama mod (150 stupnjeva).



Desire 10 Pro podržava Cat. 6 LTE koji omogućava brzinu downloada do 300 MB/s, te brzinu uploada do 50 MB/s. Također podržane su Bluetooth (4.2), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), NFC, AGPS i GLONASS tehnologije. HTC je Desire 10 Pro model opremio i sa skenerom otiska prsta koji se osim za otključavanje uređaja može koristiti i za kontrolu kamere.



Baterija je kapaciteta 3.000 mAh, dimenzije 156,5 x 76 x 7,9 milimetara, a težina 165 grama.



HTC Desire 10 LifestyleHTC Desire 10 Lifestyle je u svemu slabiji u odnosu na Pro model. Zaslon unatoč istim dimenzijama (5,5“) ima nižu HD rezoluciju, pokreće ga slabiji Snapdragon 400 i moći će se također nabaviti u dvije izvedbe, jednoj s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije te drugoj s 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije.



Srećom i Lifestyle modeli imaju podršku za microSD memorijske kartice pa manja količina početnog podatkovnog prostora i ne predstavlja neki veći problem. Kamere su također slabije – glavna (pozadinska) ima rezoluciju od 13 MP, a prednja tzv. selfie kamera rezoluciju od 5 MP.



Desire 10 Lifestyle dolazi s podrškom za Cat. 4 LTEšto ujedno znači i manje brzine downloada (do 150 MB/s) te jednaku brzinu uploada (do 50 MB/s). Uz podršku za NFC, AGPS i GLONASS tehnologije Lifestyle podržava i Wi-Fi (802.11 b/g/n) te Bluetooth (4.1) tehnologije, ali nešto starije nego što je to slučaj s Pro modelom.



HTC je kod ovog modela smanjio i kapacitet baterije na 2.700 mAh. Dimenzije su slične onima na Pro modelu –156,9 x 76,9 x 7,7 milimetara, uz 10 grama manju težinu (155 grama). HTC je kod oba modela odustao od softverskih tipki te ih je opremio kapacitivnim tipkama.



Što se softvera tiče, oba modela se temelje na Androidu. Unatoč dostupnosti novijeg Nougata, Desire 10 Pro i Desire 10 Lifestyle dolaze sa starijim Marshmallowom.