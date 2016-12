Predstavljeno partnerstvo Podravke i Gammachefa na projektu robota-kuhara

Gammachef se domaćoj javnosti predstavio prije nešto više od dva mjeseca, nastupivši na natjecanju startupa Idea Knockout gdje su osvojili visoko treće mjesto. A nedavno smo najavili strateško partnerstvo Podravke i Gammachefa na inovativnom projektu robota-kuhara, što je danas i javno predstavljeno u zagrebačkom Klubu Gastronomada u Zagrebu.

Gammachef, čiji su idejni začetnici i osnivači Dražen Drnas i Đulijano Nola, razvio je inovativnu robotsku tehnologiju koja je u mogućnosti automatski skuhati obrok u jednom loncu. Kako su istaknuli, pokrenula ih je strast prema hrani i strast prema tehnologiji, a tako je nastao robot-kuhar koji kuha jelo prema stvarnom receptu potpuno jednako kao što to činimo sami u svojim kuhinjama. Prisutni na predstavljanju Gammachefa u to su se mogli i uvjeriti kušajući rižoto koji su istovremeno pripremali robot-kuhar i pravi chef Mišel Tokić (OK, Tokiću je trebalo malo manje vremena za isti rezultat).

„Ulaganje u Gammachef je prvo ulaganje Podravke u startupe, s ambicijom da nastavimo ulaganja u perspektivne projekte ovog tipa, svjesni i potencijalnih rizika s obzirom na nepredvidivost i neizvjesnost koje su uvijek prisutne na otvorenom tržištu. Gammachef je kompanija koja je ponudila inovaciju i disrupciju u pripremi hrane, što i jest u našem fokusu i čvrsto vjerujemo kako će i tržište to prepoznati“ – izjavio je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke.

„Ponosni smo na partnerstvo s Podravkom, liderom u prehrambenoj industriji koja prepoznaje važnost inovacija za konkurentnost i razvoj. Gammachef je rezultat naše vjere u učenje i razmjenu znanja. Ako ste strastveni u kuhanju i dijeljenju recepata, sviđat će vam se činjenica da Gammachef nije zatvoren stroj. Naša misija je pomoći vam da spremite jelo prema vašem omiljenom receptu, ali ovaj put pomoću Gammachefa. Jednom kada je recept stavljen u digitalni oblik, možete ga dijeliti sa prijateljima koji kasnije mogu skuhati obrok prema tom istom receptu.“ – izjavio je Đulijano Nolo, osnivač Gammachefa te dodao kako je slijedeći korak sklapanje suradnje s tehnološkim partnerom, primjerice proizvođačem kuhinjskih i kućanskih aparata koji će podržati daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju ovog uređaja.

GammaChef ćete moći vidjeti - i isprobati - na Bug Future Showu 2017 koji će se 26. siječnja 2017. održati u zagrebačkom Kinu Europa.