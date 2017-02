Predstavnik Buga i ove je godine član glasovitog GSMA Glomo Awards žirija na MWC-u 2017 u Barceloni

Ovog će mjeseca GSMA, globalna asocijacija svih telekomunikacijskih kompanija, organizator Mobile World Congressa, u sklopu MWC-a 2017 u Barceloni održati i 22. po redu Glomo Awards svečanost na kojoj će biti uručene nagrade za ponajbolje svjetske mobilne uređaje i usluge u proteklih 12 mjeseci. Prvi put je u pomno probranom žiriju koji odlučuje o laureatima prošle godine sudjelovao i predstavnik iz Hrvatske, izvršni urednik Buga i manager EISA-ine ekspertne grupe za mobilne uređaje, Dragan Petric, a GSMA je taj poziv ponovio i ove godine.



Žiri Glomo Awardsa sastoji se od petnaestak uglednih svjetskih stručnjaka različitog tipa čije je djelovanje vezano uz mobilnu industriju. Povjerenje koje je pozivom u žiri Glomo Awardsa GSMA ukazao Bugu i EISA-i rezultat je dugogodišnje suradnje naše izdavačke kuće i ove ugledne telekomunikacijske asocijacije. Konkretno, krajem ovog mjeseca Bug će već šesnaestu godinu za redom uživo izvještavati s Mobile World Congressa u Barceloni, što je tradicija kojoj parira tek nekolicina tehnoloških časopisa u svijetu.



Tijekom proteklih nekoliko tjedana žiri Glomo Awardsa je održao nekoliko sastanaka te je odlučeno da u kategoriji Best Mobile Handset & Devices budu kroz dvije nama najzanimljivije potkategorije nominirani sljedeći uređaji:



Best Smartphone:





Apple iPhone 7 Plus

Google Pixel XL

Huawei P9

Moto Z

Galaxy S7 Edge



Disruptive Device Innovation Award:





Amazon Echo

DJI Mavic Pro

Microsoft Hololens

Motorola Moto Mods

Snap Spectacles



Koji od ovih uređaja će doista biti okrunjeni Glomo nagradom GSMA-ja doznat će se na svečanosti koja će biti održana tijekom MWC-a 2017 u Barceloni, kada će se žiri sastati još jedanput da odabere i pobjednika u poljednjoj kategoriji, Best New Mobile Handset, Tablet or Device kako bi odabrao i najbolji mobilni uređaj premijerno prezentiran na ovogodišnjem izdanju sajma.